ABD'de ilk kez bir Türk doktor, Washington yakınlarında göz merkezi açtı - Haberler
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ABD'de ilk kez bir Türk doktor, Washington yakınlarında göz merkezi açtı

ABD'de ilk kez bir Türk doktor, Washington yakınlarında göz merkezi açtı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

Türk Doçent Doktor Müge Kesen, ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, göz hastalıkları alanında geniş kapsamlı bir Retina ve Üveit Merkezi kurdu.

Türk Doçent Doktor Müge Kesen, ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, göz hastalıkları alanında geniş kapsamlı bir Retina ve Üveit Merkezi kurdu.

Doktor Kesen tarafından başkent Washington yakınlarında kurulan Retina ve Üveit Merkezi, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın eşi İnci Mercan'ın katıldığı törenle açıldı.

Vitreoretinal hastalıklar ve göz içi inflamasyonu konularına odaklı merkez, çok disiplinli yaklaşım modeliyle Kuzey Virginia ve başkent Washington bölgesinde bu alandaki öncü tanı ve tedavi kurumlarından biri olmayı hedefliyor.

Kesen, bölgede ilk kez göz merkezi açan vitreoretianal cerrah olma özelliği taşıyor.???????

ABD'de ilk kez bir Türk doktor, Washington yakınlarında göz merkezi açtı

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Türk Doçent Doktor Müge Kesen, ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, göz hastalıkları alanında geniş kapsamlı bir Retina ve Üveit Merkezi kurdu.

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