ABD'de günlük korona virüs vakalarında rekor artış
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ABD'de günlük korona virüs vakalarında rekor artış

05.11.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:56
ABD'de günlük korona virüs vakalarında rekor artış

ABD'de korona virüs salgınında son 24 saatte 102 bin 591 yeni vak'a tespit edilmesiyle ile pandeminin başından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

ABD'de korona virüs salgınında son 24 saatte 102 bin 591 yeni vak'a tespit edilmesiyle ile pandeminin başından bu yana ülkede en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ABD'de günlük bazda rekor sayıda vaka kaydedildi. Son olarak 30 Ekim'de ülke genelinde en yüksek günlük vaka sayısı 100 bin 233 olarak kayıtlara geçmişti. Dünya genelinde en fazla korona virüs vaka sayısı olarak kayıtlara geçen vaka sayılarında yeniden rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 102 bin 591 yeni vak'a tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Ülke genelinde toplam vak'a sayısı ise 9 milyon 801 bin 355'e ulaştı.

ILLİNOİS, DİĞER EYALETLERİ GERİDE BIRAKTI

Colorado, Idaho, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Washington ve Wisconsin eyaletlerinden son gelen açıklamaya göre, 9 eyalette de günlük vaka sayılarında rekor artışlar kaydedildi. Öte yandan Salı günü hastaneye yatırılan hasta sayısı 3 aydır ilk kez 50 bini geçti. Son haftalarda açıklanan günlük vaka sayıları, salgının en çok ülkenin orta batı eyaletlerini vurduğunu gösteriyor. Illinois eyaleti ise, korona virüs vaka sayılarında diğer eyaletleri geride bırakarak son 7 gün içinde 48 bin 579 yeni vaka olduğunu bildirdi. Nüfusu Illinois'ten iki kat fazla olan Teksas'ta 47 bin 932 yeni vaka tespit edilirken, California ve Florida'da 30 bin yeni vaka tespit edildiği rapor edildi.

CAN KAYBI 700'DEN 850'YE YÜKSELDİ

ABD genelinde günlük vaka sayılarıyla aynı oranda olmasa da korona virüs kaynaklı ölümlerin de daha yüksek seyrettiği açıklandı. Geçtiğimiz ay virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük bazda 700'den 850'ye yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 239 bin 829'a ulaştı.

Öte yandan ülke genelinde şu ana kadar toplam 6 milyon 293 bin 132 kişinin iyileştiği açıklandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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