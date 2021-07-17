ABD'de federal mahkeme, 700 bin yasa dışı göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını "geçersiz" buldu
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ABD'de federal mahkeme, 700 bin yasa dışı göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını "geçersiz" buldu

ABD'de federal mahkeme, 700 bin yasa dışı göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını 'geçersiz' buldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'de federal mahkeme, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde çıkarılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programın "geçersiz" olduğuna hükmetti.

NEW ABD'de federal mahkeme, Barack Obama'nın başkanlığı döneminde çıkarılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programın "geçersiz" olduğuna hükmetti.

Texas Federal Bölge yargıcı Andrew Hanen, Kongrenin hiçbir zaman Beyaz Saray'a, ABD'de yetkisiz olarak bulunan göçmenler için toplu yasal düzenleme yetkisi tanımadığı gerekçesiyle DACA'nın geçersiz olduğuna karar verdi.

Yargıç Hanen, kararında, "DACA programı ne kadar popüler olursa olsun, bunun için uygun başlangıç noktası Kongre idi ve öyle de." ifadesine yer verdi.

Mevcut DACA programından faydalananların karardan etkilenmeyeceği ve ileride statülerini yenileyebileceği kaydedilirken, Hanen'in kararının Joe Biden yönetimini, yeni DACA başvurularını onaylaması konusunda engelleyeceği belirtildi.

Beyaz Saray: Karar derin hayal kırıklığına uğrattı

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden yapılan açıklamada ise federal mahkemenin verdiği kararın "derin hayal kırıklığına uğrattığı" ifade edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın, ülkedeki yüz binlerce genç göçmeni belirsiz bir geleceğe ittiği kaydedildi.

Adalet Bakanlığının, DACA'yı korumak ve güçlendirmek için bu karara itiraz etmeyi planladığı bildirilen açıklamada, programın yasal hale getirilerek bu soruna kalıcı çözüm bulunması için Kongreye de çağrıda bulunuldu.

DACA, 700 bin yaşa dışı göçmeni sınır dışı edilmekten koruyor

ABD'de "DACA" olarak bilinen ve 2012 Obama döneminde uygulamaya konulan program, ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin yasal durumlarının düzenlenmesini ve 2 yıllık sürelerle çalışma iznini kapsıyor.

Biden'dan önceki Trump yönetimi de Eylül 2017'de DACA'nın anayasaya aykırı olduğunu savunarak programı bitirme kararı aldığını açıklamış ancak kararın yürütmesi San Francisco Federal Bölge Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

Olayın taşındığı ABD Yüksek Mahkemesi 18 Haziran 2018'de 4'e karşı 5 oyla, Trump yönetiminin DACA'yı sonlandırma kararını reddetmiş ve programın devamına hükmetmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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ABD'de federal mahkeme, 700 bin yasa dışı göçmenin durumunu düzenleyen DACA programını "geçersiz" buldu - Haberler
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