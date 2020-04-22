ABD'de Çin'e karşı 'Covid-19'un suçlusu sizsiniz' davası açıldı: Pekin suçlamaları 'absürt' buldu Pekin yönetimi, ABD'nin Missouri eyaleti savcıları tarafından kendilerine yöneltilen "koronavirüs salgının dünyaya yayılmasının asıl sorumlusu Çin hükümetidir" suçlamalarını "absürt" bulduğunu açıkladı.

Pekin yönetimi, ABD'nin Missouri eyaleti savcıları tarafından kendilerine yöneltilen "koronavirüs salgının dünyaya yayılmasının asıl sorumlusu Çin hükümetidir" suçlamalarını "absürt" bulduğunu açıkladı.

Missouri Başsavcısı Eric Schmitt salı günü yaptığı açıklamada ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde görülen salgının dünya kamuoyundan uzun süre saklayan Pekin hükümeti sebebiyle 2.5 milyon insanın koronavirüse yakalandığını belirterek bununla ilgili Çin'a dava açtıklarını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle