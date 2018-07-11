ABD'de 5 Kişilik Aile, Evlerinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

ABD'nin Delaware eyaletinde, aynı aileden üçü çocuk beş kişinin evlerinde silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Delaware Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, "Delevare eyaletinin New Castle kentinde bir evde ateşli silahla vurularak öldürülen üçü çocuk beş kişinin katil ya da katillerinin bulunamadığını her yerde arandığını duyurdu. "Ölenlerin, 42 yaşındaki Matthew Edwards, karısı 41 yaşındaki Julie Edwards ve çocukları 6 yaşındaki Jacob, 4 yaşındaki Brinley ve 3 yaşındaki Paxton olarak teşhis edildiği açıkladı.

OTOPSİ RAPORLARI BEKLENİYOR

Delaware Eyalet Polisi, öldürülen 5 kişilik ailenin,"Kesin ölüm nedenlerini belirlemek için otopsi raporlarının beklendiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü açıkladı.