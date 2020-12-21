ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

21.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:12

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, BioNTech ve Pfizer tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı canlı yayında vuruldu.

Seçilmiş başkan Joe Biden, aşı işlemi sonrası yaptığı açıklamada, "Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum" dedi. Biden ve eşi Jill Biden, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, koronavirüs aşısı oldu

OCAK AYININ İLK HAFTASINA KADAR 20 MİLYON AŞI

ABD'de, koronavirüs aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon aşı dağıtacaklarını söyledi. Perna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği Kovid-19 aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti. Moderna'nın koronavirüs aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ülkede vaka sayısı 18 milyonu aşarak 18 milyon 365 bin 39 oldu. Salgın nedeniyle 325 bin 754 kişi de şu ana kadar hayatını kaybetti.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
X MEN: ya bukadar yalan haberleri üst üstte dinlediğimde harbi insanın artık kusası geliyo
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ARTVİNLİ: Bizde yuttuk
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