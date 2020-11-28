ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a "first kedi" getirecek
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ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a "first kedi" getirecek

28.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:24
ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a

ABD medyası, ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'a kedi getirmeyi planladığını yazdı.

ABD medyası, ABD başkanı seçilen Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın Beyaz Saray'a kedi getirmeyi planladığını yazdı.  

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, Donald Trump'la bozulan ve Beyaz Saray'da yaklaşık yüzyıldan bir süredir var olan evcil hayvan geleneğini yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Demokrat Biden, Ocak ayındaki yemin töreninden sonra sahiplendiği Champ ve Major adlı iki Alman çoban köpeğini ailesiyle birlikte Beyaz Saray'a taşıyacak. ABD medyası, Biden'ın eşi Jill Biden'ın ise Beyaz Saray'a bir de kedi getirmeyi planladığını yazdı. Amerikan medyası, 'First Lady' Jill Biden'ın henüz bir kediye sahip olmadığını ancak, çiftin edinecekleri kediyi doğrudan Beyaz Saray'a getirmeyi planladıklarını açıkladı. Beyaz Saray'ın ilk "first kedisi" ABD eski başkanı Abraham Lincoln'ın Tabby adlı kedisiydi.

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ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a 'first kedi' getirecek
ABD'de başkan seçilen Joe Biden Beyaz Saray'a 'first kedi' getirecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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