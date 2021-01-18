ABD'de 20 Ocak öncesindeki hafta sonu "gösterisiz" geçti

ABD'de 20 Ocak'taki Joe Biden'ın yemin töreni öncesindeki hafta sonu, Başkan Donald Trump destekçilerinin birçok eyalette gösteriler düzenleyebileceği yönündeki beklentilerin aksine ülke genelinde sakin geçti.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, pazar günü birçok eyalette düzenlenebileceği belirtilen gösterilerin yapılmadığı kaydedildi.

Birçok eyalette Ulusal Muhafız birliklerinin aktive edilip özellikle eyalet meclis binaları çevresindeki güvenlik tedbirlerinin artırıldığına vurgu yapılırken, sadece birkaç kentte Trump taraftarlarının ufak çaplı gösteriler yaptığı kayıtlara geçti.

Pennsylvania eyalet meclisini koruyan güvenlik biriminin sözcüsü Troy Thompson, yaptığı açıklamada, "Bugün gösterisiz bir gün oldu ve bundan çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Öte yandan polis yetkilileri, başta Virginia eyaletinin başkenti Richmond ve Oregon eyaletine bağlı Portland kenti gibi bazı yerlerde pazartesi günü hem bazı aşırı sağ grupların hem de Antifa gibi sol örgütlerin eylem yapabileceğini belirtti.

Geçen hafta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, ABD'nin 50 eyaletindeki meclis binalarına yönelik silahlı gösteriler olabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur