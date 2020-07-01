ABD bütün Remdesivir ilaçlarını alıyor ABD hükümetinin, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir adlı ilacın tamamına yakınını satın aldığı iddia edildi.

ABD hükümetinin, koronavirüse yakalanan bazı kişilerin tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir adlı ilacın tamamına yakınını satın aldığı iddia edildi.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümetin, koronavirüse karşı bazı hastalarda olumlu etkisi gözlemlenen Remdesivir adlı ilacın neredeyse tamamını satın aldığı ve dünyanın diğer ülkeleri için, bu ilaçtan stoklarda yok denecek kadar az kaldığı öne sürüldü.

Aralarında İngiltere'de yayımlanan Guardian'ın da olduğu birçok gazete, ilaç şirketi Gilead tarafından temmuz ayında yapılacak üretimin tamamı ile ağustos ve eylül aylarındaki üretimin yüzde 90'ına tekabül eden 500 bin kutudan fazla ilacı şimdiden satın aldığını duyurdu. Böylece dünyanın diğer ülkelerindeki COVID-19 hastalarının çok büyük bir bölümünün tedavilerinde, önümüzdeki aylarda Remdesivir kullanılamayacak.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüs tedavisinde etkili olduğu gerekçesiyle, Remdesivir'in kullanımına izin verilmesi tavsiyesinde bulunmuş ve böylece Avrupa'da ilk kez bir ilaç COVID-19 tedavisi için resmi bir kurum tarafından tavsiye edilmişti.

Almanya Sağlık Bakanlığı ruhsatı bekliyor

Almanya Sağlık Bakanlığı ise Remdesivir'in Avrupa'da COVID-19 hastalarının kullanımına izin verecek olan ilaç ruhsatının bu hafta içinde çıkmasını bekliyor. Bakanlık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu ruhsat yeterli miktarda ilacın gönderilmesi yükümlülüğünü de içeriyor. Gilead'ın bu sorumluluğunu yerine getireceğini düşünüyoruz" denildi. ABD'nin önümüzdeki aylarda üretilecek ilaçların tamamına yakınını şimdiden satın aldığına dair haberlere de değinen Sağlık Bakanlığı sözcüsü, "Almanya hükümeti, koronavirüs hastaları için gerekli olan ilaçları zamanında temin etti, şu anda yeterince stoğumuz var" dedi.

Ebola ilacı Remdesivir

ABD şirketi Gilead'ın bir ürünü olan Remdesivir aslında Ebola hastalığına karşı geliştirilmiş ancak bu hastalığa karşı kısmen yarar sağlayabildiği saptanmıştı. Geçen nisan ayında yapılan bir araştırma Remdesivir kullanan COVID-19 hastalarında, hastalık süresinin ortalama dört gün azalarak, 15 günden 11 güne indiğini ortaya koymuştu. Diğer yandan Remdesivir'in ölüm vakalarını da düşürdüğüne dair ciddi bir bilimsel sonuç henüz mevcut değil.

Trump hükümetinin bu denli kapsamlı bir alım yapmasına neden olarak, ABD'de vaka sayılarının yeniden hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi gösteriliyor. ABD'de hükümete koronavirüs konusunda danışmanlık yapan Virolog Anthony Fauci, şu anda ülkede günde ortalama 40 bin vaka tespit edildiğini, bu durumun çok endişe verici olduğunu ve günlük vaka sayısının yakında yüz bine çıkabileceğini dile getirmişti.

Remdesivir tedavisinin fiyatı

Bu arada Remdesivir'in üreticisi Gilead, bu ilaçla yapılacak tedavinin fiyatını da açıkladı. Şirket, "gelişmiş ülkelerde" ilacın bir ampulünün 390 dolardan, altı kullanımlık paketin hasta ve tedavi başına 2 bin 340 dolardan satılacağını duyurdu. Söz konusu fiyatlar, ilacın üretildiği ABD'de de bu şekilde geçerli olacak. Gilead, özel sağlık sigortası olan hastalar içinse bir ampül fiyatının 520 dolar olarak belirlendiğini bildirdi.

Reuters/ ET,HS

(c)

Kaynak: Deutsche Welle