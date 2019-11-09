ABD, BM'den Tibet'in yeni ruhani liderinin seçimini Çin'e bırakmamasını istedi
ABD, BM'den Tibet’in ruhani lideri Dalay Lama’nın yerine gelecek kişinin belirlenmesinde Çin’in etkisini engellemesini istedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Birleşmiş Milletler'den (BM), Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama'nın yerine gelecek kişinin belirlenmesinde Çin'in etkisini engellemesini istedi.
ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback, "Tibet'in ruhani liderinin kim olacağına, Çin hükümeti değil Tibetliler karar vermeli. Umarım BM bu konuda devreye girer." dedi. Euronews.com'da Görüntüle