ABD Başkanı Trump koronavirüse karşı sıtma ilacı kullandığını açıkladı
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ABD Başkanı Trump koronavirüse karşı sıtma ilacı kullandığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği ve ülkede tartışmalara yol açan "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını önlem amaçlı olarak kullandığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump koronavirüse karşı sıtma ilacı kullandığını açıkladı
19.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:42
ABD Başkanı Donald Trump, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği ve ülkede tartışmalara yol açan "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacını önlem amaçlı olarak kullandığını açıkladı. Trump'ın açıklaması hakkında Beyaz Saray Başhekimi ilk kez konuştu:  rump ile hidroksiklorokinin yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından, bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının, risklere daha ağır bastığını gördük"

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Donald Trump, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği  "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacına ilişkin de şaşırtan bir ifade kullandı. Trump, "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum" diyerek, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini açıkladı. 

BEYAZ SARAY DOKTORU CONLEY'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'ın Başhekimi Sean P. Conley, Başkan Trump'ın yaverinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, yararlarının risklerinden daha çok olması nedeniyle önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanmaya başladığını belirtti. Söz konusu açıklamada, iki hafta önce Trump'ın yaverinde Covid-19 tespit edildiğini anımsatan Conley, Trump'ın günlük olarak test yaptırdığını ve durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Beyaz Saray Başhekimi Conley, "Trump ile hidroksiklorokinin yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından, bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının, risklere daha ağır bastığını gördük." bilgisini paylaştı.

 HİDROSİKLOROKİN KALP RİTM BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİYOR

Diğer yandan hidroksiklorokinin yan etkileri olduğu ve kalp rahatsızlıklarına yol açabileceği biliniyor. ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) tarafından yapılan açıklamada, HCQ'yu ya da daha eski bir sıtma ilacı olan Klorokin'i kullanan COVID-19 hastalarının bazılarında "ağır kalp ritm bozukluğu" görüldüğüne dair haberler geldiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, düzenli olarak aldığı HCQ'nun yanı sıra, koronavirüse yakalanmamak için günde bir doz da azitromisin antibiyotik kullandığını bildirdi. Trump konuyla ilgili sözlerini, "Size söyleyebileceğim tek şey, şu ana kadar iyi olduğum" diyerek noktaladı.


- Abd

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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