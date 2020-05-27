ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımlarını gerçek olmadığı için "bilgiyi doğrulama" etiketi koyan Twitter'ı kapatmakla tehdit ettikten sonra konuyla ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı.
Twitter'ı en çok kullanan liderlerden olan Trump, Twitter'la arasının açılmasından sonra yaptığı kapatma tehdidinin ardından yeni bir paylaşım yaparak "Twitter, söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu gösterdi" dedi.
"DÜZENLEYECEĞİZ VEYA KAPATACAĞIZ"
ABD Başkanı Donald Trump, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla Twitter'ı üstü kapalı bir şekilde kapatmakla tehdit etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız.
"SOSYAL MEDYA KENDİNİ TOPARLA, ŞİMDİ"
Ne yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını 2016'da gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Tıpkı geniş çapta posta yoluyla verilecek oyların ülkemizde gerçekleşmesine izin veremeyeceğimiz gibi. Posta yoluyla oylama her türlü hile, düzenbazlık ve hırsızlık için uygun olacak. En çok hile yapan kazanır. Sosyal medya, sen de aynı şekilde. Kendini toparla, şimdi!"
"TWITTER, HER ŞEYİN DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Donald Trump, ardından attığı tweette de "Twitter, hakkında ve çalışanları hakkında söylediğimiz her şeyin doğu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçladı.
Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.
Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.
Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Trump şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor." ifadesini kullandı.
Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem." değerlendirmesinde bulundu.
Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete 'bilgiyi doğrulama' etiketi ekledik." dedi
Trump'ın Başkanlık Kampanyası Danışmanı Brad Parscale ise yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın "yalancı basın" ile iş birliği yaptığını savunmuştu.