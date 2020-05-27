ABD Başkanı Trump "Kapatırım" dediği Twitter'dan yeni tweet attı ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşımlarını gerçek olmadığı için "bilgiyi doğrulama" etiketi koyan Twitter'ı kapatmakla tehdit ettikten sonra konuyla ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı.

Twitter'ı en çok kullanan liderlerden olan Trump, Twitter'la arasının açılmasından sonra yaptığı kapatma tehdidinin ardından yeni bir paylaşım yaparak "Twitter, söylediğimiz her şeyin doğru olduğunu gösterdi" dedi.

"DÜZENLEYECEĞİZ VEYA KAPATACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, gün içerisinde Twitter'dan yaptığı paylaşımla Twitter'ı üstü kapalı bir şekilde kapatmakla tehdit etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Cumhuriyetçiler Sosyal Medya Platformlarının muhafazakâr sesleri tamamen susturduğunu hissediyor. Bunun bir kez daha olmasına izin vermemek adına onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız.

"SOSYAL MEDYA KENDİNİ TOPARLA, ŞİMDİ"

Ne yapmaya çalıştıklarını ve başaramadıklarını 2016'da gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonunun gerçekleşmesine izin veremeyiz. Tıpkı geniş çapta posta yoluyla verilecek oyların ülkemizde gerçekleşmesine izin veremeyeceğimiz gibi. Posta yoluyla oylama her türlü hile, düzenbazlık ve hırsızlık için uygun olacak. En çok hile yapan kazanır. Sosyal medya, sen de aynı şekilde. Kendini toparla, şimdi!"

"TWITTER, HER ŞEYİN DOĞRU OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Donald Trump, ardından attığı tweette de "Twitter, hakkında ve çalışanları hakkında söylediğimiz her şeyin doğu olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.