ABD Başkanı Trump'ın resmi sitesi hacklendi: Dünya, başkan tarafından yayılan sahte haberlere doydu
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ABD Başkanı Trump'ın resmi sitesi hacklendi: Dünya, başkan tarafından yayılan sahte haberlere doydu

28.10.2020 08:26 | Son Güncelleme: 28.10.2020 08:41
ABD Başkanı Trump'ın resmi sitesi hacklendi: Dünya, başkan tarafından yayılan sahte haberlere doydu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyalarında kullandığı site, seçimlere az bir zaman kala bilgisayar korsanları tarafından hacklendi. Sitede, "Dünya, başkan tarafından her gün yayılan sahte haberlere doydu" ifadesine yer verildi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerine günler kalan mevcut başkan Donald Trump büyük bir şok yaşadı. Trump'ın seçim kampanyalarında kullandığı sitesi bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Korsanlar sitede, Trump ve ailesinin itibarını sarsacak bilgilere sahip olduğunu iddia ederken, "Bu site ele geçirildi" ifadesine yer verdi.

"DÜNYA BAŞKAN TARAFINDAN YAYILAN SAHTE HABERLERE DOYDU"

Sözcü'den Tayfun Hopalı'nın haberine göre, bilgisayar korsanları kripto para talebinde bulunurken ABD vatandaşlarının seçenekleri olmadığını seçmen katılımını azaltmak için tasarlanan dezenformasyon kampanyalarına son vermek istediklerini yazdılar. Ayrıca sitede, "Dünya, başkan tarafından her gün yayılan sahte haberlere doydu" ifadesine de yer verildi.

Korsanlar, Trump'ın "koronavirüsün temelinde yer aldığını" iddia ederken, bunu kanıtlayacaklarını da vurguladı. Öte yandan "2020 seçimlerini manipüle eden yabancı oyuncularla işbirliği" yapıldığının da ispatlanacağı öne sürüldü.

TEMASA GEÇMEK İSTİYORLAR

Trump'ın sitesine kimin saldırdığı henüz bilinmezken, bilgisayar korsanları sahte bir maille kendileri ile temasta bulunulmasını istedi. Trump'ın çalışma ekibi bilgisayar korsanlarının hiçbir önemli bilgiye ulaşamadığını belirtti.

"HASSAS VERİLERİ ALAMADILAR"

İletişim direktörü Tim Murtaugh, "Hassas verileri alamadılar. Biz zaten önemli bilgileri siteye koymuyoruz. Saldırıyı soruşturmak için yetkililerle birlikte çalışıyoruz" dedi. FBI ise olayla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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