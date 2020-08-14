ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hastaneye kaldırıldı ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kardeş Trump'ın New York'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Judd Deere konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Başkanın erkek kardeşinin hastaneye kaldırıldığını doğrulayabilirim" dedi. Başkan Trump'ın kardeşini ziyaret etmesi bekleniyor. Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise Robert Trump için "Başkan'ın erkek kardeşi ile çok iyi ilişkileri var. Her fırsatta erkek kardeşinin kendisi için çok özel olduğunu söyler" ifadelerini kullandı. ABD medyasında çıkan haberlerde ise kardeş Trump'ın durumun ciddi olduğu iddia edildi. Trump, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Öte yandan Başkan Trump'ın kardeş Trump Organization'da üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA