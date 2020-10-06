ABD Başkanı Trump, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Trump, üç gündür Covid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden taburcu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, üç gündür Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden Pazartesi günü taburcu oldu. Hastaneden yürüyerek çıkarak kendisini Beyaz Saray'a götürecek araca binen Trump, gazetecilere açıklama yapmadı.

Başkan Trump, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden Cuma günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı.

Trump, Twitter hesabından Pazartesi yaptığı açıklamada yerel saatle 18.30'da taburcu olacağını duyurmuştu.

Ancak Başkan Trump'ın sağlığı ile ilgili hafta sonu gelen çelişkili açıklamalar, hastaneden taburcu olabilecek kadar iyi olup olmadığının tartışılmasına yol açtı.

Trump Twitter mesajında, "Çok iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin" dedi ve ekledi:

"Trump hükümeti altında bazı çok iyi ilaçlar ve bilgi birikimi ürettik. 20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum!"

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de 7,4 milyon Covid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 210.000 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Trump'ın doktoru Dr. Sean Conley Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı'nın genel sağlık durumunun taburcu olabilecek kadar iyi olduğunu, ancak "henüz düzlüğe çıkmadığını" söyledi.

ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'daki ikametinde karantinaya mı alınacağı, yoksa görevini Oval Ofis'ten mi yürüteceği henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray'da aralarında üst düzey yetkililerin de olduğu en az 12 çalışanın son günlerde koronavirüs testi pozitif çıktı..

Koronavirüse yakalanan kişilerin çoğu 26 Eylül'de Beyaz Saray'daki bir toplantıya katılmışlardı.

Beyaz Saray, Trump'a Covid-19 teşhisi konulmasından beri kaç çalışanın test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamadı.

Trump'ın doktoru ne dedi?

Dr. Sean Conley Pazartesi günü Trump taburcu olmadan önce düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı'nın "henüz düzlüğe çıkmamış olabileceğini" söyledi, en son ne zaman koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını ya da tedavi sürecinin detaylarını açıklamaktan kaçındı.

Dr Conley, Trump'ın taburcu edilmesi onayının tıbbi ekibin ortak kararı olduğunu söyledi ve Beyaz Saray'da "7/24 birinci sınıf tıbbi bakım görebileceğini" kaydetti.

Oksijen seviyesinin iyi olduğunu ve nefes darlığı çekmediğini söyleyen Dr. Conley, Trump'ın son 72 saatte ateşinin de yükselmediğini açıkladı. Dr. Conley, hastalığın Trump'ın akciğerlerine kalıcı hasar verip vermediği sorusunu ise hasta bilgilerinin gizli tutulmasına dair yasaları işaret ederek yanıtsız bıraktı.

Dr. Conley, Trump'a 'deksametazon' adlı steroid verilmeye devam edildiğini söyledi, biri Trump taburcu olmadan önce, biri de Salı günü olmak üzere iki doz daha Remdesivir verileceğini kaydetti.

Dr. Conley, Trump'ın 3 Kasım'da gerçekleşecek Başkanlık seçimleri kampanyası için seyahat edip edemeyeceği sorusuna, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Trump ise doktorunun açıklamasından birkaç saat sonra attığı tweet'te, "Yakında kampanya gezilerine geri döneceğim" dedi.

"İyimser ama dikkatli olmaya devam ediyoruz" diyen Dr. Conley, "Pazartesi'ye kadar durumu aynı şekilde kalırsa ya da daha iyiye giderse, derin bir nefes çekerek rahatlayabiliriz" dedi.

Trump'ın hastaneden kısa süreliğine çıkması tepki çekmişti

Donald Trump Pazar günü kısa bir süreliğine aracıyla hastaneden çıkıp destekçilerini selamlamıştı, ancak bu tepki çekmişti.

Trump'ın aracı, kurşunlara ve kimyasal silah saldırılarına karşı korunaklı bir zırha sahip. Bu da araç içinde hava dolaşımını kısıtlıyor.

Trump, Pazar günü aracının arka koltuğunda yüzünde maskesiyle destekçilerine el salladı. Aracın içinde Trump'a yüzleri maskeli gizli istihbarat servisi ajanları eşlik etti.

Trump'ın hastaneden çıkmasını eleştiren George Washington Üniversitesi afet tıbbı doktoru James Phillips Twitter hesabından "Hasta olabilirler. Ölebilirler. Bir siyasi oyun için. Bir tiyatro oyunu için Trump'ın talimatıyla hayatlarını riske atıyorlar. Bu delilik" dedi.

Trump'ın ziyaretinden kısa bir süre sonra bir Beyaz Saray yetkilisi ise Trump ve çalışanların korunması için 'gerekli önlemlerin alındığını' söyledi. Yetkili, "Sağlık ekibi, Trump'ın çıkışını güvenli bulup izin verdi" dedi.

Trump'a siyasetçiler de tepki gösterdi. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Hakeem Jeffries, Twitter'da "205.000'den fazla Amerikalı öldü. Liderlik yapacak birine ihtiyacımız var, gazetecilere poz verecek birine değil" sözleriyle eleştirdi.