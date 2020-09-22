ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON
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ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletlere (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı.

22.09.2020 18:16 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:22

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletlere (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutması çağrısı yaptı.

Trump, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesaj ile hitap etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük küresel mücadelenin yaşandığını vurgulayan Trump, "Çin virüsü (Kovid-19) 188 ülkede sayısız cana mal oldu. ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en agresif seferberliği başlattık." dedi.

Nisandan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını azalttıklarını belirten Trump, "Çabalarımız sayesinde şu anda 3 aşı nihai klinik deney aşamasında. Onları önden seri üretiyoruz ki hemen dağıtıma geçebilelim. Aşıyı dağıtacağız, virüsü yeneceğiz ve pandemiyi bitireceğiz." diye konuştu.

Daha önce eşi görülmemiş bir iş birliği ve barış sürecine girildiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Biz bu aydınlık geleceğe ilerlerken, bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır."

(Sürecek)

ABD Başkanı Trump BM 75. Genel Kuruluna hitap etti - WASHINGTON

Kaynak: Anadolu Ajansı

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