ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD'nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD'nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, kanlı kongre baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD'nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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