Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Büyükelçiliği için Arizona eski senatörü Jeff Flake'i aday gösterdi. Flake, Biden'ın büyükelçi adayı gösterdiği ilk Cumhuriyetçi isim oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Ankara Büyükelçiliği görevi için aradığı ismi buldu. Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.
FLAKE, TEŞEKKÜR ETTİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığıyla tanınan eski Cumhuriyetçi senatör Flake, adaylığı kabul etti. Yazılı açıklama yapan Flake, Biden'a teşekkür etti.
SENATO ONAYLARSA BÜYÜKELÇİ OLACAK
ABD Senatosu onaylarsa Jeff Flake, ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri