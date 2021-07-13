Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
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Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi

Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Büyükelçiliği için Arizona eski senatörü Jeff Flake'i aday gösterdi. Flake, Biden'ın büyükelçi adayı gösterdiği ilk Cumhuriyetçi isim oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ankara Büyükelçiliği görevi için aradığı ismi buldu. Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi.

FLAKE, TEŞEKKÜR ETTİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığıyla tanınan eski Cumhuriyetçi senatör Flake, adaylığı kabul etti. Yazılı açıklama yapan Flake, Biden'a teşekkür etti.

SENATO ONAYLARSA BÜYÜKELÇİ OLACAK

ABD Senatosu onaylarsa Jeff Flake, ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi olacak.

Joe Biden, eski Arizona senatörü Jeff Flake'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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