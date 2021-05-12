ABD Başkanı Joe Biden: "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var"
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ABD Başkanı Joe Biden: "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var"

ABD Başkanı Joe Biden: 'Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." dedi.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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