ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

13.10.2020 00:26 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:32
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Turmp'ın yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Trump, kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran ve tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 testi negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

1 Ekim Perşembe'yi 2 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Trump'ın doktoru Sean Conley, son açıklamasında, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

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