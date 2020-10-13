ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Turmp'ın yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Trump, kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran ve tedavi altına alınan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 testi negatif çıktı.
NE OLMUŞTU?
1 Ekim Perşembe'yi 2 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.
Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Trump'ın doktoru Sean Conley, son açıklamasında, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.