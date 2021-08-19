ABD Başkanı Biden: "Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık"
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ABD Başkanı Biden: "Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık"

ABD Başkanı Biden: 'Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmadan" çekilmenin bir yolu olmadığını söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına yönelik açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan "kaos olmadan" çekilmenin bir yolu olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün ABC News'e verdiği özel bir röportajda, Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, Amerikan birliklerini Afganistan'dan çekerken kaosu nasıl önleyebileceğini bilmediğini, bunun bir yolunun olmadığını söyledi.

Biden, "Taliban'ın muazzam bir güce sahip olacağını biliyorduk. Ama bilmediğimiz şeylerden biri, Taliban'ın insanları ülkeden çıkmaktan alıkoymaya çalışırken ne yapacağıydı" dedi. Biden, Taliban'ın şu anda ABD vatandaşlarının tahliyesi için işbirliği yaptığını, vatandaşların ve personellerin çıkışına izin verildiğini söylerken, ancak ABD için çalışan Afgan personelin çıkışında zorluklar yaşandığını belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararından sonra Kabil havaalanındaki uçakları ve pistleri dolduran sivillerin kaos görüntüleri üzerine Biden, "Görüntülerden sonra düşündüğüm ilk şey, bunun kontrolünü ele almanız gerektiğiydi. Bu konuda daha hızlı harekete geçmemiz ve havaalanının kontrolünü ele almamız gerekiyordu. ve bunu başardık." dedi. ABD hükümeti Salı günü ABD Büyükelçiliği personeli de dahil olmak üzere Afganistan'dan 3 bin 200 kişiyi başarıyla tahliye ettiğini söyledi. Yetkililer, her gün 9 bin kişiyi tahliye edebilecek seviyeye gelmeyi umduklarını aktardı.

Biden, Afganistan'dan çekilmeye ilişkin kararının arkasında olduğunu vurgulayarak, "Afganistan hükümetinin ve askeri birliklerinin çöküşünü gördükten sonra seçeneklerimiz, ya daha fazla ABD askeri yerleştirmekti ya da 11 Eylül'e kadar bekleyip çekilmekti" dedi. Biden, "Basit bir seçimdi. Kalacağız dersem, çok daha fazla asker göndermeye hazır olmamız gerekecekti." diye ekledi.

Biden, ABC News'e verdiği röportajda ayrıca, Trump yönetiminin Taliban liderleriyle ABD'nin geri çekilmesine dayanan bir anlaşma yapması üzerine, Afganistan'daki şiddetli saldırıların son aylarda durakladığını ifade etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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