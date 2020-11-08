ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris zafer konuşmasında annesini unutmadı
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ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris zafer konuşmasında annesini unutmadı

08.11.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:00
ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris zafer konuşmasında annesini unutmadı

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, yaptığı zafer konuşmasında 19 yaşında Hindistan'dan ABD'ye gelen annesi Shyamala Gopalan'dan da bahsetti.

ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, yaptığı zafer konuşmasında 19 yaşında Hindistan'dan ABD'ye gelen annesi Shyamala Gopalan'dan da bahsetti. Harris, "Belki bu anı tam olarak hayal etmemişti, ama böyle bir anın mümkün olduğu bir Amerika'ya derinden inanıyordu" dedi.

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın, yardımcısı olarak seçtiği ve Biden'ın başkanlık seçimini kazanmasıyla birlikte ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, yaptığı zafer konuşmasında Hint kökenli annesi Shyamala Gopalan'dan da bahsetti. Harris, annesinin 19 yaşında Hindistan'dan ABD'ye geldiğini ve imkanlar ülkesinin ideallerine inandığını söyledi.

'BELKİ BU ANI TAM OLARAK HAYAL ETMEMİŞTİ'Jamaikalı baba ve Hindistan kökenli annenin çocuğu olarak 1964'te Kaliforniya'da doğan Harris, "Çok minnettarız, en çok da buradaki varlığımdan en çok sorumlu olan kadın, annem Shyamala Gopalan hep kalbimizdeydi. 19 yaşındayken Hindistan'dan buraya geldiğinde, belki bu anı tam olarak hayal etmemişti ama böyle bir anın mümkün olduğu bir Amerika'ya derinden inanıyordu" dedi.

'OFİSTEKİ İLK KADIN OLSAM DA SONUNCU OLMAYACAĞIM'Harris ayrıca, "Ülkemizde var olan en önemli engelleri aşma ve başkan yardımcısı olarak bir kadını seçme cüretine sahip olması Joe'nun karakterinin bir göstergesidir" diyerek, "Ofisteki ilk kadın olsam da sonuncu olmayacağım. Çünkü bu geceyi izleyen her küçük kız çocuğu buranın bir imkanlar ülkesi olduğunu görüyor" şeklinde konuştu.'HIRSLA HAYAL EDİN, İNANÇLA LİDERLİK EDİN'

Harris yaptığı konuşmada ABD'deki çocuklara da seslenerek, "Cinsiyetiniz ne olursa olsun, ülkemiz size açık bir mesaj gönderdi: Hırsla hayal edin, inançla liderlik edin ve kendinizi, başkalarının sizi göremeyebileceği bir şekilde görün. Ama her adımda sizi alkışlayacağımızı bilin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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