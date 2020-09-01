ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor
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ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Washington Post gazetesi, Türk ordusunun bölgesel etki alanını yazdı. Osmanlı'dan bu yana Türk ordusunun ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğine dikkat çekilen yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor
01.09.2020 23:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:11

ABD'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Washington Post'ta yayımlanan bir yazıda, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda bölgesel etki alanını genişletmesi birçok ülkeyi rahatsız ederken, Ankara'nın adımları da yakından takip ediliyor.

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Türk ordusunun Osmanlı İmparatorluğundan bu yana ilk kez bölgesel etki alanını bu kadar genişlettiğini savundu.

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Libya'daki savaşın dengesini değiştirmek için Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderdiğini hatırlatan yazıda, "Türk askeri Suriye, Irak, Katar, Somali ve Balkanlar'da faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda, Akdeniz ve Ege'de devriye atıyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Azerbaycan üzerindeki askeri etkinliğinin de arttığına dikkat çekilen yazıda, "Türkiye'nin bu ülkede bir hava üssüne erişimi var" denildi.

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