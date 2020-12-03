ABD 102 yaşındaki kadını konuşuyor: Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez de Covid-19'u yendi
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ABD 102 yaşındaki kadını konuşuyor: Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez de Covid-19'u yendi

03.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:02
ABD 102 yaşındaki kadını konuşuyor: Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez de Covid-19'u yendi

ABD'de 102 yaşındaki Angelina Friedman, bebeklik döneminde İspanyol gribini, Mart ayında iki kez yakalandığı koronavirüsü ikinci kez yenerek, rekor kırdı.

ABD'de 102 yaşındaki Angelina Friedman, bebeklik döneminde İspanyol gribini, Mart ayında iki kez yakalandığı koronavirüsü ikinci kez yenerek, rekor kırdı. 

ABD'de North Westchester kentinde yaşayan 1918 doğumlu  Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin ardından Mart ayında iki kez de yakanlandığı koronavirüse karşı hayatta kalmayı başardı.Friedman'a pandeminin ilk dalgasında Mart ayında Covid-19 teşhisi kondu. Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman virüsü yenmesinin ardından taburcu edilerek, aradan geçen üç haftalık süre zarfında yeniden koronavirüse yakalandı. Friedman ikinci kez koronavirüse karşı galip gelmeyi başardı.

İSPANYOL SALGININ ORTASINDA DOĞDU

ABD medyasına konuşan Friedman'ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa koronavirüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini ifade etti. Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya'dan New York'a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, koronavirüse yakalanan en yaşlı kişi olmadığını ama iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti. 


ABD 102 yaşındaki kadını konuşuyor: Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 9 ayda 2 kez de Covid-19'u yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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