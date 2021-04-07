ABB'den Akşener ve Yavaş'ı hedef alan Çin Büyükelçiliği önünde 'kayıp-kaçak' kazısı

Çin Büyükelçiliği'nin Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a yönelik tehditvari paylaşımının ardından ASKİ bugün Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde kayıp kaçakları belirlemek için kazı çalışması yaptı.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, "Su kaynaklarımızın hızla azaldığı bir dönemde, Ankaralının bedelini ödediği kayıp kaçakları tespit etmek maksadıyla Çin Büyükelçiliği önünde başlattığımız çalışmadan dolayı verdiğimiz rahatsızlığı anlayışla karşılayan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresİ (ASKİ) ekipleri, Çin 'in Ankara Büyükelçiliği'ninMeral Akşener ve Mansur Yavaş 'a yönelik sözlerinin ardından kayıp kaçak arama çalışmaları kapsamında Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde kazı çalışması başlattı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Akşener ve Yavaş'ın, Barın kentinde 1990'da yaşanan olayla ilgili paylaşımlarına yanıt niteliğindeki açıklamada şunlar yer almıştı:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."

Aynı gün Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, Pekin'den yapılan yorumda ise paylaşım 'tamamen uygun, makul' olarak nitelendirilmişti.