AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük protokolüne ziyaret
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük protokolüne ziyaret

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük protokolüne ziyaret
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'a ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'a ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Vergili'yi makamında ziyaret eden Velioğlu, AA'nın çalışmalarını anlattı. Ziyarette Velioğlu, Vergili'ye AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Velioğlu, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin'i de makamında ziyaret etti. AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aktaran Velioğlu, Başsavcı Kesgin'e AA'nın "Yıllık 2020" kitabını hediye etti.

Daha sonra İl Emniyet Müdürü Tuğ'u makamında ziyaret eden Velioğlu, AA'nın hazırladığı "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük protokolüne ziyaret
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük protokolüne ziyaret
AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Karabük protokolüne ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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