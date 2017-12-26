Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

ÇANAKKALE/ Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Karişit, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'in bayram namazı" başlıklı fotoğrafını seçen Karişit, Yaşam kategorisinde oyunu Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı" ile Günay Nuh'un "Ardahan'da kış" adlı fotoğrafları için kullandı.



Yapılan çalışmaları çok beğendiğini dile getiren Karişit, foto muhabirlerini tebrik etti.



Karişit, "Herkesin eline sağlık. Ben de bu fotoğraflar arasında en çok beğendiğim 3 fotoğrafa oy verdim. Bence bu fotoğrafları kamuoyuna aktaran arkadaşlar çok başarılı. 'Tam da hayatın içine dokunmuşlar' diyebilirim. Tam hayatın içinden fotoğrafları çekmişler, gerçekleri yansıtmışlar. Hazırlanan seçkideki fotoğrafları çok doğal ve sempatik buldum. Hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.



Yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert



Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 18 Temmuz 2013'te yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert de yaşamını sürdürdüğü Bursa'nın İnegöl ilçesinde oylamaya katıldı.



Recep Sert, Haber kategorisinde Alaa Mohammad'in "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar", Yaşam kategorisinde Ali Jadallah'ın "Engelli kardeşlerin yaşamı" ve Spor kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.