A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri A101 çalışma saatleri 2020 yılı için merak ediliyor. Türkiye'nin en çok şube sayısına sahip olan marketler zinciri A101'dir. A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, açılış-kapanış saatleri, öğlen açık mı, hafta sonu çalışıyor mu tüm cevaplar haberimizde.

A101 marketlerinin sabah kaçta açılıp akşam kaça kadar çalıştığı çok merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle gece markete gitmek istediğinde kapanış saatlerini bilmek istiyorlar. Peki a101 çalışma-mesai saatleri ne zaman, kaça kadar açık, corona sürecindeki çalışma saatleri ne zaman, kaçta kapanıyor?

A101 MARKETLERİ HAKKINDA KISACA BİLGİ

A101 Türkiye'deki en büyük market zincirlerinden birisidir. 2008 yılında 121 mağaza ile marketler sektörüne giriş yapan mağazadır. A101'in Türkiye'de tüm şehirlerde toplamda 9000 üzerinde mağazası vardır. Şimdi kısaca istatistikler yazalım.

A101 sloganı : Harca Harca Bitmez

A101 kurucu sahibi : Ahmet Yaşar Aydın

A101 toplam mağaza sayısı : 9 bin üzeri

A101 AÇILIMI NEDİR?

A101'in açılımı nedir tam olarak bilinmiyor. Fakat bazı rivayetlere göre Kur-an'ı Kerim'deki bir surenin 101. ayetinden geliyor. Bir diğer görüşe göre ise a101'in herhangi bir açılımı yok. Yani hiçbir anlama gelmiyor.

A101 ÇALIŞMA - MESAİ SAATLERİ

PAZARTESİ : 09:00 - 21:00

SALI : 09:00 - 21:00

ÇARŞAMBA : 09:00 - 21:00

PERŞEMBE : 09:00 - 21:00

CUMA : 09:00 - 21:00

CUMARTESİ : 09:00 - 21:00

PAZAR : 09:00 - 21:00

A101 marketler zinciri hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılır ve akşam saat 21:00 'da kapanır. Sabah 9'da açılan a101 akşam 9'a kadar açıktır. Bu süreler içinde marketlere gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

A101 hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere haftanın 7 günü de açıktır. Hemen hemen her mahallede hatta her caddede en az 1 tane a101 marketine denk gelebilirsiniz.

A101 öğlen molası da çalışmaktadır. Mesai saatleri kapsamında a101 sürekli açıktır ve müşterilerine hizmet vermektedir.

A101 SABAH KAÇTA AÇILIYOR? GECE KAÇA KADAR AÇIK?

a101 sabah kaçta açılır : 09:00

a101 akşam kaçta kapanır : 21:00

a101 öğlen arası açık mı : Evet açıktır.

A101 marketleri sabah saat 09.00 'da açılmaktadır . Akşam ise saat 21.00 'da kapanmaktadır . Günde 12 saat açık duran a101 bazen yoğunluktan 10 dakika kadar geç kapatabiliyor.

A101 MARKETLERİ AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

A101 açılış-kapanış saatleri : Her gün sabah 09:00 - akşam 21:00

A101 marketleri sabah 9 akşam 9 arasında mesai yapmaktadır. Yani gün içerisinde 12 saat açıktır.

A101 HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

A101 hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü de açıktır. Bu günlerde marketlere gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

A101 ÖĞLEN MOLASI VAR MI? ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Öğlen arası yapmayan bir diğer market A101'dir. Öğlen 12-1 saatleri gibi markete gittiğinizde kasada ve market içerisinde çalışan görebilirsiniz. Bu saatlerde de açık olan market müşterilerine hizmet vermektedir.

A101 RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

A101 resmi tatil günlerinde de açıktır.

Resmi tatil günleri şu şekildedir:

23 Nisan

1 Mayıs

19 Mayıs

15 Temmuz

30 Ağustos

29 Ekim

Kurban Bayramı

Ramazan Bayramı

A101 AKTÜEL İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜNDÜR?

Aktüel indirim günlerinde marketlerde birbirinden ucuz ve kaliteli ürünler satılıyor. Bu günleri müşteriler sıklıkla takip ediyor. A101'in aktüel indirim günü ise perşembe günüdür. Perşembe günü olduğunda a101 marketlerine indirimli ürünler gelmektedir. Eğer erken saatlerde markete giderseniz güzel ürünler alabilirsiniz. Bu günlerde yoğunluk olduğu için erken vakit gitmekte fayda vardır.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA A101 AÇIK MI?

Koronavirüs kapsamında çoğu market 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışmaya başlamıştır. Aynı şekilde A101'de sabah saat 10'da açılıp akşam 8'de kapatmaktadır. Lakin normalleşme sürecinde tekrardan eski çalışma saatlerine dönüş yapıldığını belirtmek isteriz.

A101 MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

"0850 808 2 101" numarasından a101 müşteri temsilcisini arayabilirsiniz.