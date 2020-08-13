A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri

A101 çalışma saatleri 2020 yılı için merak ediliyor. Türkiye'nin en çok şube sayısına sahip olan marketler zinciri A101'dir. A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, açılış-kapanış saatleri, öğlen açık mı, hafta sonu çalışıyor mu tüm cevaplar haberimizde.

A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri
13.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 08:56

A101 marketlerinin sabah kaçta açılıp akşam kaça kadar çalıştığı çok merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle gece markete gitmek istediğinde kapanış saatlerini bilmek istiyorlar. Peki a101 çalışma-mesai saatleri ne zaman, kaça kadar açık, corona sürecindeki çalışma saatleri ne zaman, kaçta kapanıyor?

A101 MARKETLERİ HAKKINDA KISACA BİLGİ

A101 Türkiye'deki en büyük market zincirlerinden birisidir. 2008 yılında 121 mağaza ile marketler sektörüne giriş yapan mağazadır. A101'in Türkiye'de tüm şehirlerde toplamda 9000 üzerinde mağazası vardır. Şimdi kısaca istatistikler yazalım.

A101 sloganı : Harca Harca Bitmez

A101 kurucu sahibi : Ahmet Yaşar Aydın

A101 toplam mağaza sayısı : 9 bin üzeri

A101 AÇILIMI NEDİR?

A101'in açılımı nedir tam olarak bilinmiyor. Fakat bazı rivayetlere göre Kur-an'ı Kerim'deki bir surenin 101. ayetinden geliyor. Bir diğer görüşe göre ise a101'in herhangi bir açılımı yok. Yani hiçbir anlama gelmiyor.

A101 ÇALIŞMA - MESAİ SAATLERİ

  • PAZARTESİ : 09:00 - 21:00
  • SALI : 09:00 - 21:00
  • ÇARŞAMBA : 09:00 - 21:00
  • PERŞEMBE : 09:00 - 21:00
  • CUMA : 09:00 - 21:00
  • CUMARTESİ : 09:00 - 21:00
  • PAZAR : 09:00 - 21:00

A101 marketler zinciri hafta içi ve hafta sonu her gün sabah saat 09:00 'da açılır ve akşam saat 21:00 'da kapanır. Sabah 9'da açılan a101 akşam 9'a kadar açıktır. Bu süreler içinde marketlere gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

A101 hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere haftanın 7 günü de açıktır. Hemen hemen her mahallede hatta her caddede en az 1 tane a101 marketine denk gelebilirsiniz.

A101 öğlen molası da çalışmaktadır. Mesai saatleri kapsamında a101 sürekli açıktır ve müşterilerine hizmet vermektedir.

A101 SABAH KAÇTA AÇILIYOR? GECE KAÇA KADAR AÇIK?

a101 sabah kaçta açılır : 09:00

a101 akşam kaçta kapanır : 21:00

a101 öğlen arası açık mı : Evet açıktır.

A101 marketleri sabah saat 09.00 'da açılmaktadır. Akşam ise saat 21.00 'da kapanmaktadır. Günde 12 saat açık duran a101 bazen yoğunluktan 10 dakika kadar geç kapatabiliyor.

A101 MARKETLERİ AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ

A101 açılış-kapanış saatleri : Her gün sabah 09:00 - akşam 21:00

A101 marketleri sabah 9 akşam 9 arasında mesai yapmaktadır. Yani gün içerisinde 12 saat açıktır.

A101 HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU? PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

A101 hafta sonu cumartesi günü ve pazar günü de açıktır. Bu günlerde marketlere gidebilir ve alışveriş yapabilirsiniz.

A101 ÖĞLEN MOLASI VAR MI? ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Öğlen arası yapmayan bir diğer market A101'dir. Öğlen 12-1 saatleri gibi markete gittiğinizde kasada ve market içerisinde çalışan görebilirsiniz. Bu saatlerde de açık olan market müşterilerine hizmet vermektedir.

A101 RESMİ TATİL GÜNLERİNDE AÇIK MI?

A101 resmi tatil günlerinde de açıktır.

Resmi tatil günleri şu şekildedir:

23 Nisan

1 Mayıs

19 Mayıs

15 Temmuz

30 Ağustos

29 Ekim

Kurban Bayramı

Ramazan Bayramı

A101 AKTÜEL İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜNDÜR?

Aktüel indirim günlerinde marketlerde birbirinden ucuz ve kaliteli ürünler satılıyor. Bu günleri müşteriler sıklıkla takip ediyor. A101'in aktüel indirim günü ise perşembe günüdür. Perşembe günü olduğunda a101 marketlerine indirimli ürünler gelmektedir. Eğer erken saatlerde markete giderseniz güzel ürünler alabilirsiniz. Bu günlerde yoğunluk olduğu için erken vakit gitmekte fayda vardır.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA A101 AÇIK MI?

Koronavirüs kapsamında çoğu market 10:00 - 20:00 saatleri arasında çalışmaya başlamıştır. Aynı şekilde A101'de sabah saat 10'da açılıp akşam 8'de kapatmaktadır. Lakin normalleşme sürecinde tekrardan eski çalışma saatlerine dönüş yapıldığını belirtmek isteriz.

A101 MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇTIR?

"0850 808 2 101" numarasından a101 müşteri temsilcisini arayabilirsiniz.

İlgili Haberler

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri | Yurtiçi Kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Yurtiçi mesai saatleri
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri | Yurtiçi Kargo ne zaman açılır, ne zaman kapanır? Yurtiçi mesai saatleri
Bim çalışma saatleri | Bim marketi kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bim açılış-kapanış saatleri
Bim çalışma saatleri | Bim marketi kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Bim açılış-kapanış saatleri
Aras Kargo çalışma saatleri - Aras Kargo açılış ve kapanış saatleri - Aras ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor
Aras Kargo çalışma saatleri - Aras Kargo açılış ve kapanış saatleri - Aras ne zaman açılıyor ne zaman kapanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Dünya
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Magazin
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Güncel
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi 3. Sayfa
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Magazin
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
Rus akademisyen koronavirüsün beyni ve sinir sistemini de etkilediğini söyledi
Rus akademisyen koronavirüsün beyni ve sinir sistemini de etkilediğini söyledi
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Demet Akalın Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: A101 çalışma saatleri | A101 kaça kadar açık? Kaçta açılır kaçta kapanır? Açılış kapanış saatleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 08:56:44. #1.14#
title