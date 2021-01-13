A Spor Radyo frekansı kaç? A Spor Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? A Spor Radyo radyo frekans numarası!
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A Spor Radyo frekansı kaç? A Spor Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? A Spor Radyo radyo frekans numarası!

13.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:04
A Spor Radyo frekansı kaç? A Spor Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? A Spor Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki A Spor Radyo frekans numarası kaçtır? A Spor Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki A Spor Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? A Spor Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm A Spor Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için A Spor Radyo frekans numaraları!

A SPOR RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

A Spor Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de 92.9,

Ankara'da 96.4,

İzmir'de 100.2,

Antalya'da 105.3,

Adana'da 92.3,

Mersin'de 92.7,

Diyarbakır'da 94.0,

Erzurum'da 100.2,

Eskişehir'de 91.3,

Gaziantep'de 89.5,

Samsun'da 104.7,

Trabzon'da 104.4,

Kayseri'de 92.3,

Konya'da 107.7,

Malatya'da 98.0,

Osmaniye'de 98.6,

Tekirdağ'da 97.8,

Edirne'de 90.3,

Gümüşhane'de 103.0,

Zonguldak'ta 100.7,

Denizli'de 95.5,

Balıkesir'de 90.3,

Çanakkale'de 97.8,

Muğla'da 102.9,

Bodrum 102.1,

Marmaris 100.2,

Çeşme 92.5,

Bergama 87.8,

Kuşadası 100.3,

Alanya 91.7

A Spor Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak A Spor Radyo radyosunu açabilirsiniz.

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