A Haber Radyo frekansı kaç? A Haber Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? A Haber Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki A Haber Radyo frekans numarası kaçtır? A Haber Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki A Haber Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? A Haber Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm A Haber Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için A Haber Radyo frekans numaraları!

A HABER RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

A Haber Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 88.8 ve 90.2

Ankara : 90.0 ve 99.7

İzmir : 95.2 ve 104.3

Bursa : 88.8

Antalya : 97.6 ve 102.0

Adana : 97.8

A Haber Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak A Haber Radyo radyosunu açabilirsiniz.