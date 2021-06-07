93 Harbi anıtı temeli dualarla atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

93 Harbi anıtı temeli dualarla atıldı

93 Harbi anıtı temeli dualarla atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 93 Harbi anıtı için temel atma töreni düzenlendi.

Çıldır Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 93 Harbi anıtı için temel atma töreni düzenlendi.

Temel atma törenine Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, belediye encümenleri, ilçe mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Müftü Temizin yaptığı dua sonrası kurban kesilerek temel atıldı.

93 Harbinde yaşanan olayların tarihe damga vurması ile birlikte, Çıldır'da mücadele veren kahramanlar için anıt yapımı kararı alan Çıldır Belediye başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yaptığı açıklamada "93 Harbinde Çıldır halkı mücadelesini bir an bile bırakmadan düşmana göğüs germiştir. Bir çok vatandaşımız şehit düşmüş, çeşitli işkenceler görmüş, esir düşmüştür. Yaşanan onda kötü olaylara rağmen vatanını terk etmeyerek kanının son damlasına kadar mücadelesini sürdürmüştür. Bizlerde Çıldır Belediyesi olarak yaşanan bu kara günler anısına şehitlik yaptırma kararı alarak hayata geçireceğiz. Yapacağımız abidede için bugün kazmayı vurduk. En kısa zamanda tamamlayıp ilçemize bu anıtı kazandıracağız" dedi. - ARDAHAN

93 Harbi anıtı temeli dualarla atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Enes Ünal Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
93 Harbi anıtı temeli dualarla atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:48:29. #1.16#

title