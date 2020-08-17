9 yıllık kazıya pandemi molası
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9 yıllık kazıya pandemi molası

Çankırı'da 2001 yılından beri yapılan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl pandemi nedeniyle laboratuvar ortamında çalışmalar yapılıyor.

9 yıllık kazıya pandemi molası
17.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:50

Çankırı'da 2001 yılından beri yapılan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yıl pandemi nedeniyle laboratuvar ortamında çalışmalar yapılıyor.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol tarafından 2001 yılından bugüne kadar yapılan kazılarda 40'ın üzerinde farklı tür bulundu.

Yapılan kazılarda 10 kişilik ekibiyle fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 40'ın üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarını söyledi.

Açıklamada bulunan Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi kazı başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, "Çorakyerlerde pek çok türe ait fosil buluntusu elde etik. Bu açıdan burası çok önemli bir yer. Pandemiden dolayı sahada kazı çalışması yapmıyoruz. Daha önce çıkardığımız fosillerin onarımı, yeniden bakımı, bozulma veya kırılmış parçalar varsa onları restore ederek bilimsel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sedimanı temizlenmemiş fosillerimizin sedimanlarını temizliyoruz" dedi.

"Dünyada daha önce bulunmayan 6 tür keşfettik"

Prof Dr. Ayla Sevim Erol, "Pek çok aileye ait 40'ın üzerinde tür bulduk bu zaman kadar. Her geçen yıl bu tür çalışmalara yeni bir tür ekliyoruz. Daha önceki kazılarda sadece bu bölgeye, Çankırı'ya ait ve dünyada bulunmayan 6 yeni tür keşfettik. Bunlara Çankırı'nın eski isimlerini vereceğiz. Yakın zamanda bu çalışmamız yayınlanacak." şeklinde konuştu.

"10 milyon yıl önceki kalıntılara rastladık"

Şu anda Çankırı çevresinde görülmeyen ancak 10 milyon yıl önce yaşayan hayvanların kalıntılarına rastladıklarını aktaran Erol, "Çankırı çevresinde fil, gergedan, su samuru, yaban atları, antilop türleri zürafa türlerini şu anda görmeniz mümkün değil. 'Çorakyerler kazı alanı' ama bu ismi, Çankırı dikkate alınarak isim verilmişti. Aslında burasının 10 milyon yıl önce çorak olmadığı tam tersi sulak, ormanlık alanların, savananın olduğu geniş bir ekolojik ortamı oluşturuyor. Kuraklaşma krizi yaşanıyor bu bölgede sonra tuz tabakaları oluşuyor ve tuz mağarası gelişiyor. Çankırı, dünyada çok özel, sayılı bir kazı alanı. Çorakyerler'i bütün bilim insanları biliyor. Çünkü farklı hayvan türlerinin yaşadığını biliyoruz burada. Muhtemelen bir göç yolunu oluşturuyordu bu bölge. Göç yollarının olması da önemli. Burada iklim değişikliklerine bağlı olarak hayvanlarda yer değiştirmiş. Çorakyerler'deki birçok hayvan da nereden nereye gelindiğini yansıtan türler olarak karşımıza çıkıyor. Canlılık göçü için önemli bilgiler ortaya koyan bir alan. Dünya için burası referans olarak kullanıyor" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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