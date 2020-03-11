9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Gwyneth Paltrow, Apple, Magazin

9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından 9 yıl önce yayınlanan ve bir salgını konu alan Conragion filmi gündeme geldi. Filmin Apple mağazalarında en çok indirilen yapımlarından biri olmasının ardından konuşan senarist, "Tamamen tesadüf" dedi.

11.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:13

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından esrarengiz bir salgını konu alan ve kadrosunda Matt Damon, Jude Law ve Gwyneth Paltrow gibi isimleri barındıran Contagion filmi, korona salgınıyla olan benzerliği nedeniyle gündeme geldi. Film, ABD'de Apple mağazaları üzerinden en çok indirilen yapımlardan biri oldu.

EN ÇOK ARANAN FİLM OLDU

Contagion'un yapım şirketi Warner Bros, filmin koronavirüsü ortaya çıkmadan önce kataloglarında 270. sırada bulunduğunu, virüs çıktıktan 3 ay sonra ise bünyesinde şirketin en çok aranan filmleri arasına girdiğini söyledi. Filmin şimdilerde popüler hale gelme sebebi ise filmle koronavirüs salgını arasında görülen benzerlikler.

Filmde bir iş kadınını canlandıran Gwyneth Paltrow, Çin seyahati sırasında kaptığı esrarengiz ve öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyordu. Salgının Çin'den kapılan bir virüs dolayısıyla yayılması, koronavirüsüyle aralarında bulunan benzerliklerin başında geldi.

FİLMDEKİ VİRÜSLE KORONAVİRÜS ÇOK BENZİYOR

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Contagion filmindeki kurguyla, gerçek hayatta olanlar arasında pek çok ortak nokta var. Paltrow'un oynadığı karakter MEV-1 adı verilen virüsü, yarasadan virüs kapmış bir domuzdan alan bir Hong Kong şefiyle el sıkıştıktan sonra kapıyordu.Gerçek hayatta ise, sağlık uzmanları koronavirüsünün Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde hayvandan insana geçmiş olabileceği gerçeği üstünde duruyor.

Filmde bahsedilen MEV-1 virüsü ve koronavirüsünün benzerlikleri arasında iki virüsün de ilk başta solunum yolundan vücuda girerek, insan bedenini etkilemesi bulunuyor. Filmde bu virüsten ölen insanları oranı yüzde 25 idi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) açıkladığı orana göre corona virüsü salgınında görülen ölüm oranı yüzde 3.4.

"BENZERLİKLER TAMAMEN TESADÜF"

9 yıl önce çekilen filmin yeniden gündeme gelmesinin ardından konuşan filmi senaristi Scott Z Burns, bir dergiye verdiği röportajda filmde izleyiciye göstermek istedikleri fikrin 'toplumun böylesi salgınlara karşı ne kadar savunmasız olduğuydu' dedi. Senarist sözlerine şöyle devam etti: "Filmimizle koronavirüsü arasında bulunan benzerlikler tesadüften ibaret ve gerçekten o kadar da önemli değil. Bundan daha önemli olan konu ise hızla yayılan virüse karşı toplumun nasıl tepki verdiği ve bunun insanlar üstündeki etkileri."

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9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu

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9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu

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