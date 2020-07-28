9. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
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9. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye mezunu uluslararası öğrencilere hitaben, "Türkiye olarak bu bursları sizden maddi bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz.

28.07.2020 23:56 | Son Güncelleme: 29.07.2020 00:46

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye mezunu uluslararası öğrencilere hitaben, "Türkiye olarak bu bursları sizden maddi bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz. Şüphesiz bu burslar neticesinde gönülden gönüle bir yol inşa ediliyor." dedi.

YTB ev sahipliğinde Vilayetler Evi'nde "9. Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni" düzenlendi.

Kısa film gösterimiyle başlayan törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 50 ülkeden 100 öğrenci katıldı, diğer mezun öğrenciler de on-line olarak hazır bulundu.

Eren, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle geniş katılımlı bir mezuniyet yapamadıklarını ancak kısıtlı da olsa bir tören gerçekleştirdiklerini söyledi.

YTB'nin uluslararası öğrencilerin eğitiminin her alanında yanında bulunduğunu belirten Eren, "Türkiye olarak bu bursları sizden maddi bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz. Şüphesiz bu burslar neticesinde gönülden gönüle bir yol inşa ediliyor." dedi.

Bu yıl mezun olan 2 bin 500 öğrenciye ve dünyanın farklı ülkelerindeki 150 binden fazla Türkiye mezununa hitaben Eren, "Biz, sizden şunu istirham ediyoruz; birincisi mezun olduktan sonra ailenize, çevrenize ve memleketinize faydalı olmanız. İkincisi, Türkiye ve ülkeniz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamanız. Üçüncüsü de Türkiye'nin küresel adalet ve vicdan mücadelesine gönüllü şekilde destek olmanız. Sizler, Türkiye'nin sosyal tarihinde yerinizi aldınız. Artık Türkiye, sizin ikinci vatanınız. Her zaman sizi Türkiye'ye bekliyoruz." diye konuştu.

Eren, bu yıl mezun olan öğrencilerin, 30'a yakın ülkede 150 binden fazla üyesi bulunan Türkiye Mezunları derneklerine de kayıt olmalarını tavsiye etti.

"Bu büyük ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum"

Mezunlar adına konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans bölümü mezunu Marina Zotovici, 2011'de üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

Mezun olan öğrencilere başarılar dileyen Zotovici, "Geleceğimizin de aynı derecede parlak olacağından hiç şüphem yok. Bu kürsüde bütün öğrencileri temsil eden kişi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve YTB'ye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük ailenin parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Eren, üniversitelerden dereceyle mezun olan 11 öğrenciye hediyelerini takdim etti. Daha sonra törene katılan tüm öğrenciler keplerini attı.

Tören, Türkiye Bursları Sanat Topluluğu Müzik Dinletisi ve gala yemeğinin ardından mezun öğrencilerin ailelerinin gönderdiği video mesajlarıyla sona erdi.

9. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

Kaynak: AA

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