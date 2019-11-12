12.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:33

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile Amasya Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 9. Uluslararası Atatürk Kongresi, başladı.

Milli Mücadele'nin ve Amasya Tamimi'nin 100. yılı nedeniyle, açılışı Saraydüzü Kışla Binası'nda yapılan kongre, Amasya Üniversitesinde gerçekleştirilecek sempozyumlarla 3 gün sürecek.

Kongrenin açılışında, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Vali Osman Varol, yaptığı konuşmada, Milli Mücadele ve Amasya Tamimi'nin 100. yılında, Amasya'da Atatürk Kongresi düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Amasya'nın Milli Mücadele'deki önemine değinen Vali Varol, şunları dile getirdi:

"Bizim milletimiz hem mikro ölçekte hem makro ölçekte egemenliğine gerçekten çok düşkün bir millettir. Bunun getirdiği birtakım özelliklere sahiptir ve bu toplum, özellikle egemenliği konusunda çok kolay organize olabilen bir millettir. Bu anlamda egemenliğiyle, bağımsızlığıyla, özgürlüğüyle ilgili en küçük tehdit hissettiğinde, çok kolay biçimde bütün ayrılıklarını bir kenara bırakıp organize olabilen bir millettir."

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu da kurumları ve kongre hakkında bilgi vererek, Atatürk'ün doğduğu ortamdan başlayıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri incelediklerini belirtti.

Bu konuda ortaya konulan bilgi ve bulguların en üst düzeyde paylaşılıp tartışılacağı bilimsel bir platform sunmak, ülkeler arasındaki kültürel bağların kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla her 4 senede bir "Uluslararası Atatürk Kongresi" düzenlediklerini aktaran Sofuoğlu, bugüne kadar 3'ü yurt dışında olmak üzere 8 uluslararası kongre düzenlediklerini aktardı.

Açılış programına, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA