9. Saraybosna İş Forumu - Rasim Ljajic - Bosna

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, 9. Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katılmak üzere ülkeye gelen yabancı yatırımcılara yatırımlarını Bosna Hersek'e yönlendirmeleri çağrısında bulunarak, "Sizleri başarılı, olumlu ve iyimser hikayemizin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumunun açılışında konuşan Zvizdic, katılımcılara hükümetin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

"Balkanların Davosu" olarak nitelendirilen ve bölge ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkeden katılımcıların bir araya geldiği forumda, ülkesinin ekonomik verilerine dair sunum yapan Zvizdic, "Ticaret hacmimiz, 15 milyar avroya ulaştı. İthalat ve ihracat oranlarımız da savaş sonrası dönemdeki en yüksek rakamlara ulaşmış durumda." dedi.

Bosna Hersek'in enerji, sanayi, tarım, gıda ve turizm sektörlerinde zengin potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Zvizdic, "Yatırımlarınızı Bosna Hersek'e yönlendirin. Sizleri başarılı, olumlu ve iyimser hikayemizin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

Zvizdic, Bosna Hersek'in 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde önemli mesafeler katettiğini aktararak, "Soru Kitapçığını yanıtladık. Yakın zamanda aday statüsü alacağımızı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Zvizdic, konuşmasının sonunda ise konuklara Saraybosna'nın keyfini çıkarmaları çağrısında bulunarak, "Vakit bulursanız Avrupa'nın Kudüs'ü olarak nitelendirilen başkentimizi gezmenizi tavsiye ederim." dedi.

"1990'lı yıllara mıhlanarak, oturduğumuz dalı kesiyoruz"

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic de Batı Balkan ülkelerinin, çözülmemiş sınır sorunları ve siyasi çekişmelerinin ekonomilerinin gelişmesine engel olduğunu kaydetti.

Ljajic, Sırbistan'ın Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya gibi bölge ülkeleriyle yaptığı ihracatın, ABD, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinden çok daha fazla olduğunu anımsatarak, "Balkan ülkeleri olarak 1990'lı yıllarda yaşanan savaş ve siyasi sorunlara mıhlanarak oturduğumuz dalı kesiyoruz." dedi.

Bölge ülkelerin, yeni sorunlar üretmekte son derece yaratıcı olduğunu söyleyen Ljajic, yatırımın artırılması ve altyapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ljajic, "Altyapıda bu gelişme hızıyla devam edersek, Avrupa ülkelerinin bugün sahip olduğu standartlara ulaşmamız 33 yılımızı alacak. Bölgenin çatışma bölgesi mi yoksa yatırım bölgesi mi olacağını belirlemek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik güç olmak için rekabeti artırmalıyız"

Suudi Arabistan Yatırımlar Genel İdaresi Başkanı İbrahim Al Omar ise forumun Güneydoğu Avrupa ülkeleri için önemine işaret ederek, "Forum yatırımcıları ve devlet yetkililerini bir arada getirmekte anahtar rol oynuyor." diye konuştu.

Omar, yatırımcılar için iş ortamını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Ekonomik güç olabilmek için rekabeti artırmalıyız. Bosna Hersek ile ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız." dedi.

AB Bosna Hersek Delegasyon Şefi Lars Gunnar Wigermark da bölge ülkelerine "sınırları yıkmaları" çağrısında bulunarak, "Sınırları yıkmadan AB üyesi olunmaz, zira AB'nin sınırları yoktur. AB'de insanlar beraber yaşar ve çalışır. Şahsen Avrupa'nın bir parçası olduğunu düşündüğüm Türkiye'nin de bölge ekonomisine katkısı da önemli. Tek yapmamız gereken beraber çalışmak." ifadelerini kullandı.

Endonezya Arazi ve Şehir Planlama Bakanı Sofyan Djalil ise ülkesinin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktararak, Bosna Hersek başta olmak üzere bölge ülkelerinden yatırımcıları Endonezya'ya davet etti.

İki günlük iş forumu kapsamında bugün ve yarın "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-AB ile Gelişmek", "Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar", "Güneydoğu Avrupa için Hızlı Büyüme Fırsatı Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve Batı Balkan Şirketleri Üzerindeki Etkisi", "Güneydoğu Avrupa'da Bilişimde Sermayeleşmek ve Dijital Ekonomi Eğilimleri" ve "Diğer Bölgeler İçin Ekonomik Kalkınma Modeli Olarak Dubai" başlıklı paneller de düzenlenecek.

Panele Türkiye'den de Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katılıyor.