9 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu?

9 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 9 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 9 Nisan tarihinde neler oldu? 9 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 9 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

9 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.

1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.

1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.

1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.

1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.

9 NİSAN NE GÜNÜ

1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.

1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.

1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.

1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.

1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.

1967 - Bugüne kadar 10.575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.

1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.

9 Nisan tarihinde ne oldu

1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.

1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.

1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda, 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.

2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.

2011 - Alphen Aan den Rijn Alışveriş Merkezi Saldırısı: Amsterdam'ın 33 km güneybatısındaki Alphen aan den Rijn'de altı kişi Ridderhof Alışveriş Merkezi'ne giren bir katil tarafından öldürüldü.