9 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 9 Nisan tarihinde ne oldu?
9 Nisan tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 9 Nisan ne günü olarak kutlanır? 9 Nisan'da ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…
9 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 9 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 9 Nisan tarihinde neler oldu? 9 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 9 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…
9 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1860 - Dünyada ilk kez bir ses kayıt altına alınabildi.
1932 - İlk Türk kadın hakim Mürüvvet Hanım, Adana'da göreve başladı.
1936 - İstanbul Telefon Şirketi devletçe satın alındı.
1940 - II. Dünya Savaşı: Almanya; Danimarka ve Norveç istilasına başladı.
1945 - Türkiye'de yerli ampul üretimi başladı.
1945 - II. Dünya Savaşı: Königsberg Kuşatması sona erdi.
1952 - Şehir Tiyatroları Müdürlüğüne, Orhan Hançerlioğlu getirildi. Hançerlioğlu, daha önce İstanbul Emniyet Üçüncü Şube Müdürü'ydü.
1957 - Süveyş Kanalı batıklardan temizlenerek yeniden gemi trafiğine açıldı.
1953 - İlk üç boyutlu film olan Mumyalar Müzesi (House of Wax), Warner Brothers şirketi tarafından gösterime sunuldu.
1958 - CHP'nin yayın organı Ulus gazetesi üçüncü kez kapatıldı. Kapatmaya, Ankara Milletvekili Bülent Ecevit'in bir yazısı yol açtı.
1967 - Bugüne kadar 10.575 adet üretilen (9 Nisan 2020 itibarıyla) Boeing 737 ilk uçuşunu yaptı.
1969 - İngiltere'de imal edilen ilk Concorde uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1979 - Türkiye'de ilk kez bir hastanın kulağına kıkırdak nakli yapıldı.
1982 - Anıtkabir Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Anıtkabir Komutanlığına bağlandı.
1985 - Kapatılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 4,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
1991 - Gürcistan'da yapılan halk oylamasıyla, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlık kararı alındı.
1991 - Paskalya için İstanbul'a gelen Yunan turistleri taşıyan otobüs, akli dengesi bozuk bir şahıs tarafından Vezneciler Hamidiye Oteli önünde kundaklandı. Olayda, 5'i çocuk 33 kişi yanarak can verdi.
2003 - Irak'ın ABD önderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından işgalinin başlamasından birkaç hafta sonra Bağdat düştü.
2011 - Alphen Aan den Rijn Alışveriş Merkezi Saldırısı: Amsterdam'ın 33 km güneybatısındaki Alphen aan den Rijn'de altı kişi Ridderhof Alışveriş Merkezi'ne giren bir katil tarafından öldürüldü.