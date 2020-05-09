9 Mayıs: Rusya II. Dünya Savaşı Zafer Günü'nün 75. yılını koronavirüs yüzünden sessiz kutluyor
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9 Mayıs: Rusya II. Dünya Savaşı Zafer Günü'nün 75. yılını koronavirüs yüzünden sessiz kutluyor

9 Mayıs: Rusya II. Dünya Savaşı Zafer Günü'nün 75. yılını koronavirüs yüzünden sessiz kutluyor
09.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:45

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını mağlup ettiği ve 2. Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanırken bu sene sessiz geçiyor.

Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyasını mağlup ettiği ve 2. Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanırken bu sene sessiz geçiyor. Koronavirüs önlemleri sebebiyle 75. yıl kutlamalarında askeri geçit töreni yapılamadı. Belarus'ta ise salgın, halkın sokaklara çıktığı kutlamalara engel olmadı.

Bu sabah Moskova sokakları bomboş ve sessizdi. Bu, her yıl 9 Mayıs'ta görmeye alıştığımız bir tablo değil. Çünkü her yıl 9 Mayıs'ta Rusya'da, binlerce Sovyet askerinin kuşatması sonrası Berlin'in düşüşü ve İkinci Dünya Savaşı'nın bitişi büyük geçit törenleri ve gösterilerle kutlanıyor.

Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısında yapılan sessiz törende, Sonsuz Alev ve Adsız Asker Anıtı'na gül bıraktı. Bu sırada her yıl olduğu gibi Moskova sokaklarına çıkan binlerce kişi yoktu.


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Cumartesi günü Rusya'da 10 binin üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Her ne kadar her yıl 9 Mayıs'ta düzenlenen çok büyük kutlamaların Rusya için sembolik önemi büyük olsa da, bu yıl koronavirüs salgınının hızla büyümesi, kutlamalara engel oldu.

Rus lider Putin, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya bu yıldönümünü de geniş çaplı ve büyük önem vererek kutlayacaktır, her yıl olduğu gibi" dedi. Ancak zaman vermedi.

Mart ayının sonundan beri Rusya'da birçok bölgede salgın sebebiyle kısıtlamalar var. Rusya, dünyada salgından en fazla etkilenen 5. ülke. 198 binin üzerinde vaka tespit edildi, 1827 de can kaybı bildirildi.

Bu sebeple her yıl binlerce kişinin katıldığı kalabalık törenler yerine bu yıl 9 Mayıs'ta herkes savaşı gören aile büyüklerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, yine sosyal medyada onlardan dinledikleri savaş anılarını yazdı.

Sovyet ülkelerinden yaklaşık 26 milyon kişi, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti.

Sessiz geçen kutlamalar sırasında savaş uçakları Moskova semalarında uçtu, Rusya bayrağının renkleri olan kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden iz bıraktı. Sınırlı sayıda asker de Kremlin'in duvarlarının önünde yürüdü.


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Devlet televizyonu, geçen yıl Kızıl Meydan'da yapılan kutlamaların tekrarını yayımladı.

Aynı kutlama Avrupa'da 8 Mayıs'ta, dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in savaşın bitişini ilan ettiği günün yıl dönümünde yapılıyor. Avrupa'da bu yıl anma töreni koronavirüs sebebiyle sessizlik içinde geçti.

Belarus'ta kalabalık bir kutlama töreni düzenlendi


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Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'nun koronavirüs salgınının ulusal tehdit olduğunu reddettiği Belarus'ta ise binlerce kişi Zafer Günü kutlamalarına katıldı.

Lukaşenko da Minsk'teki askeri geçit törenine, askeri bir üniformayla katıldı ve "Ülkenin bu kutlamayı iptal etmeyi düşünmesi kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Askeri geçit töreninin ardından Minsk'in merkezinde konser ve havai fişek gösterisi de düzenleniyor.

Lukaşenko, Covid-19 salgınıyla ilgili kaygıları "psikolojik rahatsızlık" olarak değerlendiriliyor ve önlem almanın ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Ülkede devam eden futbol maçları da binlerce seyircinin katılımıyla oynanıyor.

BBC

Dünya Manşet

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