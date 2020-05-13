Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
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Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlarken Anadolu'daki Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı.

Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
13.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:23

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmesini sağlarken Anadolu'daki bazı illerimizden gelen haberler endişelendirdi. Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı. Bu illerde, havaların ısınmasıyla evde izolasyonu gevşeten vatandaşlar, maske, sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları arttı.

VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLERİN BAŞINDA BATMAN GELİYOR

Haber 7'nin haberine göre; alınan önlem ve uygulanan yasaklara rağmen vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan'da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450'ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.

UŞAK'TA DA MANZARA AYNI

Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak'ta da manzara aynı. 2 Nisan'da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.

RİZE'DE REHAVET

Rize'de halkın rehavete kapılması, sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun ihlal edilmesi vakalarda artış gözlenmesine neden oldu. Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi. Tepe, "Cenaze ve taziyelerde, il dışından acıyı paylaşmak için gelen insanlarımız ile çok sayıda kontrolsüz temas yaşanmış, iftar yemeklerinde yakın eş, dost, akraba birlikte aynı ortamda kurallara uyulmaksızın bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

Rize'de 4 Nisan'da 101 vaka vardı. Vakalar geçtiğimiz günlerde 58'e kadar inmişti.

MARDİN'DE SOKAKLAR HAREKETLİ

Mardin'in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 3 Nisan'da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

GAZİANTEP'TE RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR

Gaziantep'te bugüne kadar 11 bin test yapıldı. Vakalar ise 750'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle 2.5 milyonluk nüfusa sahip G. Antep'de 3 Nisan'da 49 vaka tespit edilmişti. G. Antep Valisi Davut Gül, önlemlerin gevşetilmesi halinde sayının yükselmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Virüsün artış gösterdiği iller arasında Düzce de yerini aldı. İlk il il vakalar açıklandığı tarihte 32 olan vakalar 246 kişiye ulaştı.

KARS VALİSİ UYARDI

Kars'ta son güncel rakamlar açıklanmadı ama bizzat Kars Valisi Türker Öksüz vatandaşları, "Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." sözleriyle uyardı.

ADIYAMAN'DA MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Vatandaşların rehavet kapılması nedeniyle Anadolu'daki birçok ilde ek önlemler alındı. Adıyaman'da yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Balıkesir'de de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske ile dolaşmanın zorunlu olmasına karar verdi.

Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi

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