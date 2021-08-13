86 yaşındaki bıçakçı 66 yıldır işini aşkla yapıyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 85 yaşında bıçak bileyicisi Mustafa Turan, 66 yıldır işini aşkla yapıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 85 yaşında bıçak bileyicisi Mustafa Turan, 66 yıldır işini aşkla yapıyor. Mesleği sayesinde 7 çocuk büyüten Turan, işini ilk günkü istekle yapmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Kömür Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Turan, 1955 yılından beri, 66 yıldır bıçak bileyerek geçimini sağlıyor. Çocuklarına da mesleğini öğrettiğini söyleyen Mustafa Turan, "1955 yılında bir demir atölyesinden ayak gücü çalışan bıçak bileme çarkı yaptırdım. İnsan gücü ile çalışan bu çark sayesinde gerek Tomarza İlçe merkezinde ve gerekse Tomarza İlçesine bağlı onlarca köyü at arabası ile köy köy gezerek bıçakları bileyerek evinin geçimini sağladım. Zamanla teknolojinin gelişmesi ile birlikte bizlerde elektrik ile çalışan bıçak bileme makineleri alarak halen bıçak bileyerek evimin geçimini sağlıyorum. 4 oğluma bu mesleği öğrettim. Onlarda bu mesleği işlerinden arta kalan zamanda yapıyorlar. Yanımda bekar olarak bir oğlum kaldı, diğerleri hepsi evlenip çoluk-çocuğa karıştı. Yaşlanmama rağmen elimden geldiği kadar yanımda kalan oğlumla bu işi yapmaya devam ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı