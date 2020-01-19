86 yaşında tahliyesi istendi

19.01.2020 19:31 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:37

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Sivas Şubesi üyeleri, Sivas olayları davasında aldığı idam cezasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen ve 27 yıldır tutuklu bulunan 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın tahliye edilmesi için Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplandı.



Kılıç'ın akrabalarının yanı sıra çok sayıda Sivaslının da katıldığı etkinlikte "Herkes için adaletse asıl suçlular bulunsun! Sivas mahkumları serbest bırakılsın" yazılı pankart açan grup "Ahmet dedeye özgürlük" sloganı attı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Turan Kılıç'ın oğlu Necdet Kılıç, babasının 27 yıldır suçsuz yere hapiste olduğunu ileri sürerek "Olay günü ben kendisiyle beraberdim, Cuma namazını kıldıktan sonra babamın emekli maaşını almak için çarşıya gittik. Oradan alışveriş yapıp evimize geldik. Bu süre zarfında yaşanan olaylardan ne haberimiz oldu ne de bir şey gördük" dedi. Babasının olaydan 5 gün sonra gözaltına alındığını ve gözaltındayken bir komiserle yaşadığı tartışma nedeniyle iftiraya uğradığının altını çizen Kılıç, "Babam birilerini yaktığı ya da öldürdüğü gerekçesiyle değil devleti yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı" şeklinde konuştu.



"Bu zulmü durdursunlar"



Ağır hasta olduğunu söylediği babasının 27 senedir zulüm gördüğünü iddia eden Kılıç, "Numune Hastanesi'nden 8 doktor tarafından hapishanede tutulamaz şeklinde rapor verildi. Bu raporun bile düzmece olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanımıza ve bütün yetkililere sesleniyorum, babamı bıraksınlar, bu zulmü durdursunlar" ifadelerini kullandı.



Kılıç'ın ardından konuşan Özgür-Der Şube Başkanı Sinan Ceran ise "İlerlemiş yaşına ve birçok rahatsızlığı bulunmasına rağmen içeride tutulan Ahmet Turan Kılıç'ın özgürlük mücadelesi için burada toplandık. Ahmet dedenin bırakılmasını istiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA