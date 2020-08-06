85 saz ustası aynı anda çalıp söyledi Sivas'ta Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla 85 saz ustası aynı anda saz çalıp türküler söyledi.

Sivas'ta Dünya Sivaslılar Günü dolayısıyla 85 saz ustası aynı anda saz çalıp türküler söyledi. Etkinlikte dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bal mumu heykeli ise dikkat çekti.

2017 yılında Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden başlatılarak Sivaslılar tarafından kabul gören ve sonraki yıllarda ise Sivas Valiliği himayesinde "Gardaşlık Festivali"ne dönüştürülen "5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü" kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalarda ise Cumhuriyet Üniversitesi mezuniyet töreni alanında düzenlenen 'Sazın Ustalarından Gardaşlık Türküleri Etkinliği' dikkat çekti. Yaklaşık 85 saz ustası, gardaşlık türkülerini pandemide en ön safta mücadele eden sağlık, polis, itfaiye, öğretmen, imam, Vefa Sosyal Destek Grupları çalışanları için söyledi. Öte yandan 85 saz ustasının arasında dünyaca ünlü Sivaslı halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun bal mumu heykeli yer aldı. - SİVAS

Kaynak: İHA