85'lik Arif dede 63 yıldır bal satıyor
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85'lik Arif dede 63 yıldır bal satıyor

85'lik Arif dede 63 yıldır bal satıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, dede mesleği olan arıcılığı bal satarak devam ettiren 85 yaşındaki Arif Çerçil, 63 yılından beri bal satarak geçimini sağlıyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, dede mesleği olan arıcılığı bal satarak devam ettiren 85 yaşındaki Arif Çerçil, 63 yılından beri bal satarak geçimini sağlıyor.

Aslen Sivaslı olan 85 yaşındaki Arif Çerçil, dede mesleği olan arıcılık ile 7 yaşında tanıştı. Bir süre arıcılık ile uğraşan Çerçil, sonrasında ise Ordu'nun Altınordu ilçesine yerleşti. Burada arıcılık sektörüne devam eden Çerçil, hem ürettiği hem de satın aldığı balların satışını yapmaya başladı. Çerçil, Ordulu gezgin arıcıların farklı illerde ürettikleri balların satışını yaptıklarını belirtti.

"63 yıldan bu yana bal satıyorum"

Arıcılık ile çocuk yaştayken tanıştığını ve 63 yıldır bal satışı yaparak yaşamını devam ettirdiğini ifade eden Arif Çerçil, "Ben 7 yaşından bu yana arıcılık ve balların içerisindeyim, benim dede mesleğim. Burada da 63 yıldan bu yana bal satışı yapıyorum. Kendi arılarımız da var, üretim de yapıyoruz, üretenlerden de alıp satışlarını yapıyoruz. Şuan 2021 yılının hasatlarının gelmesine yaklaşık 20 gün var. Erzincan, Erzurum, Sivas, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari gibi illere giden Ordulu arıcıların ballarını satıyorum. Bizim buralarda akasya balı, kestane balı, yaylalarımızdaki orman güllerinin balları oluyor. Fiyatlar arz ve talebe göre değişiyor. Süzme ballar, 30 liradan başlıyor 50 liraya kadar artıyor. Petekli bal 30, kara kovan balı ise 40-50 lira arasında değişiyor" dedi.

"Emekli olmama rağmen çalışıyorum"

"Arıcılık demek, Ordu demek ancak arıcılarımız bazen sahipsiz kalıyor" diyen Çerçil, "Arıcılarımız Türkiye'nin dört bir yanından dağın çiçeğini insanların sofralarına kadar getiriyor. Arıcıların üretim yapmaları konusunda biraz daha istikrar olması gerekiyor. Şuan her sektörde olduğu gibi arıcılıkta da üretim az, tüketim fazla. Ben kendim emekli olmama rağmen halen çalışıyorum, en güzel ibadet çalışmaktır" ifadelerini kullandı. - ORDU

85'lik Arif dede 63 yıldır bal satıyor
85'lik Arif dede 63 yıldır bal satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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