81 nerenin plaka kodu? 81 plakası nereye ait, hangi şehir? Düzce ilçe plaka harfleri Türkiye'de yer alan tüm şehirlerimizin kendilerine özel plaka kodları vardır. Plaka kodları araçların arka veya ön taraflarında metal levhalarda gözükür. Bu plakalar araçların kimliğidir. Polisler plaka kodu ve harflerine göre gerekli işlemleri yaparlar. Peki 81 plakası nerenin, hangi ile ait?

1'den 81'e kadar olan plaka kodları genel kültür sorularında, bilgi yarışmalarında, eğitim sınavlarında soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu bakımdan çoğu kişi tarafından il il plakalar merak ediliyor. Ayrıca tüm dünyada araçların belli bir plaka numaraları vardır. Bu kodlara göre işlemler yapılmaktadır. Peki 81 nerenin plakası, hangi şehre ait, ilçelerinin plaka harfleri nedir?

E-5'de, Otobanda, karayollarında ilerlerken insanlar arabaların arkasında bilmediği plaka numaralarını görünce nereye ait olduklarını merak ederler. İşte bu yüzden internetten araştırma yapıp o plakanın hangi ilin olduğunu öğrenmek istiyorlar. Şimdi 81 plakasının detaylarını aktaralım. Plaka kodlarının sonuna gelmiş durumdayız. Bakalım 81 nerenin plaka kodudur?

81 NERENİN PLAKA KODU?

81 plakası hangi şehre ait : Düzce

81 plakası Düzce iline ait bir plaka kodudur . Otomobillerin, kamyonların, arabaların, motosikletlerin ve diğer tüm taşıt araçlarının arkasında veya önünde 81 plaka kodu görüyorsanız bu plaka Düzce şehrine ait demektir. Düzce'nin plakası 81'dir. Düzce, ülkemizde plaka numaralarına göre son sırada yer alan şehridir. Türkiye'de toplamda 81 il vardır. Birinci plaka Adana iken son sıradaki 81. plaka ise Düzce'ye aittir. Düzce sonradan il olduğu için 81 plakasını almıştır. Düzce Bolu'dan ayrıldığı için ve en son şehir olan il olduğundan 81 plakadır.

Peki Düzce ilçelerinin plaka harfleri grupları nelerdir?

DÜZCE İLÇELERİNE AİT PLAKA HARFLİ GRUP KODLARI

Plaka kodu 81 olan Düzce'nin ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları mevcuttur. Bu harflere bakılarak o plakanın Düzce'nin hangi ilçesine ait olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi 81 Düzce plaka kodlu ilçelerin plaka harflerini nelerdir onu öğrenelim.

Düzce Merkez ilçesi plaka harfleri :

81 AC 001 - 81 AZ 999

81 BA 001 - 81 BZ 999

81 CA 001 - 81 CZ 999

81 DA 001 - 81 DZ 999

81 EA 001 - 81 EZ 999

81 FA 001 - 81 FZ 999

81 HA 001 - 81 HZ 999

81 M 0001 - 81 M 1999

81 T 0001 - 81 T 1999

Gölyaka ilçesi plaka harfleri :

81 GA 001 - 81 GZ 999

81 T 3000 - 81 t 3999

Akçakoca ilçesi plaka harfleri :

81 KA 001 - 81 KZ 999

81 M 2000 - 81 M 2999

81 T 2000 - 81 T 2999

Düzce ilçeleri

Düzce'nin ilçelerinin isimleri:

Akçakoca

Düzce Merkezi

Yığılca

Çilimli

Cumayeri

Gümüşova

Gölyaka

Kaynaşlı

Sonuç itibariyle 81 plakası Düzce şehrimize aittir. İlçelere ait plaka harfleri de yukarıda verilmiştir. Diğer plaka kodlarına sitemizden aratma yaparak bakabilirsiniz.

DÜZCE PLAKA KODU KAÇTIR?

Düzce ilimizin plaka kodu 81'dir. Yollarda gördüğümüz 81 plakalı arabalar Düzce şehrine ait demektir.

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