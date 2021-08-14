81 İLDEN GENÇLER 'YERLİ ÜRETİM, MİLLİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU'NDA BULUŞTU
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81 İLDEN GENÇLER 'YERLİ ÜRETİM, MİLLİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU'NDA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı (GENÇAĞ) temsilciliği tarafından düzenlenen 'Yüzde 100 Yerli Üretim-Yüzde 100 Milli Düşünce Sempozyumu'na 81 ilden 200 öğrenci katıldı.

SİVAS'ta, Türkiye Gençlik Araştırma ve Geliştirme Ağı (GENÇAĞ) temsilciliği tarafından düzenlenen 'Yüzde 100 Yerli Üretim-Yüzde 100 Milli Düşünce Sempozyumu'na 81 ilden 200 öğrenci katıldı.

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Gençağ Sivas İl Temsilciliği tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 'Yüzde 100 Yerli Üretim-Yüzde 100 Milli Düşünce' konulu sempozyum düzenlendi. Yerli üretim ve gençliğin rolünün anlatıldığı, 36'ncısı Sivas'ta düzenlenen sempozyumda 81 ilden 200 genç buluştu. Sempozyumda konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ülkemizin 2009-2023 hedeflerinin belirlendiği '11'inci Kalkınma Planı'nda her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanılmıştır. Planda daha fazla üreten daha güçlü bir Türkiye vizyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda imalat sanayisinde belirlenen öncelikli sektörler başta olmak üzere yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması ön görülmektedir. Türkiye olarak teknolojiye son dönemlerde önemli yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi ışığında güçlü sanayi altyapımız firmalarımızın üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliğe teşvik eden Ar-Ge sistemimiz sayesinde 'milli düşünce', 'yüzde 100 yerli üretim, yüzde yüz teknoloji' hamlesiyle önemli başarılara imza atarak ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında sıralayacağımıza inanıyoruz dedi.

'GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Bu ülke için ter döken, koşturan, ortaya irade koyan siz gençleri tebrik ediyoruz. Yaş ortalamasına baktığımız zaman 30 yaşın altında bir gençlik var karşımızda. Bu da bizim geleceğe daha ümitle bakmamızı sağlıyor. Eski Türkiye'de insanlar farklı hedefler ve amaçlarla ötekileştiriliyordu. Kimisi ırkı, kimisi inancı, mezhebi yüzünden ötekileştiriliyordu. Türkiye bu ayrıştırma yüzünden çok sıkıntı çekti. Bu milleti farklı düşüncelerle ayrıştırmaya gayret ettiler ve dönem dönem de başardılar. Farklı gerekçelerle bu millete bedel ödettiler. Gençliği bir şekilde bertaraf ettiler. En doğal hakkı olan eğitim haklarını ellerinden aldılar ama bugünün Türkiye'si şükürler olsun bunları aştı diye konuştu.

81 İLDEN GENÇLER 'YERLİ ÜRETİM, MİLLİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU'NDA BULUŞTU
81 İLDEN GENÇLER 'YERLİ ÜRETİM, MİLLİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU'NDA BULUŞTU
81 İLDEN GENÇLER 'YERLİ ÜRETİM, MİLLİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU'NDA BULUŞTU
81 İLDEN GENÇLER 'YERLİ ÜRETİM, MİLLİ DÜŞÜNCE SEMPOZYUMU'NDA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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