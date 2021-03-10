81 ilden 81 bayrak Çanakkale'de buluşacak

"Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği ile Türkiye'nin dört bir yanından gelecek bayraklar Çanakkale'ye ulaşacak.

"Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği ile Türkiye'nin dört bir yanından gelecek bayraklar Çanakkale'ye ulaşacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle "Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak" etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında Çanakkale'ye ülkenin her köşesinden gelen askerleri, şehitleri, gazileri temsilen 81 ilden 81 bayrağın Bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şehitliği'nde buluşması planlanıyor. 81 ilden 81 gencin gerçekleştireceği etkinlik kapsamında 18 Mart günü saat 15.15'te 7 bölgeden gelen bayraklar teslim alınıp, 7 bayrak tarihi alan içerisindeki 7 yerde göndere çekilecek. Akdeniz Bölgesi'nde Hatay'dan yola çıkan bayrak, sırasıyla Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Burdur ve son olarak da Isparta'ya götürülecek. Oradan ise Çanakkale'ye doğru yola çıkacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bayrağın yola çıkacağı başlangıç ili ise Ardahan olacak. Oradan sırasıyla Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Malatya'ya gidecek olan bayrak, buradan Çanakkale'ye ulaştırılacak.

Ege Bölgesi'nde etkinlik Afyonkarahisar'dan başlayarak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya rotasında devam edecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt'ten yola çıkan bayrak Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis'ten son olarak Çanakkale'ye gönderilecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'da başlayacak etkinlik, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Konya, Eskişehir'de son bulacak. Karadeniz Bölgesi'nde bayrağın ilk çıkış yeri Artvin olacak. Sırasıyla Rize, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak'ta teslim alınan bayrak, oradan Çanakkale'ye gidecek.

Marmara Bölgesi'nde ise Edirne'den yolculuğuna başlayacak olan bayrak, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir güzergahını takip edecek ve buradan da son durak olan Çanakkale'ye ulaşacak.

Başlangıç illerinde daha önce kutu içerisinde valilik makamına teslim edilen bayrak, başlangıç ilinin temsilcisi gence teslim edilecek ve il müdürlüğünden bir refakatçi eşliğinde komşu ile hareket edecek. Bayrağı teslim eden ve teslim alan gençler arasında devir teslim yapılacak. Bölgedeki son törenin yapıldığı il müdürlüğü, bayrak kutusunu Çanakkale'deki törene getirmek üzere teslim alacak. Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak etkinliği 18 Mart'ta tamamlanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı