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80 metre yüksekte Ata'ya saygı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
80 metre yüksekte Ata'ya saygı

Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçlerde çalışan 2 operatör 09.05'te vinçlerin en üst noktasına çıkıp Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Osmangazi Meydanı inşaatı için kurulan 80 metrelik vinçlerde çalışan 2 operatör 09.05'te vinçlerin en üst noktasına çıkıp Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük meydanlarından birisi olacak Osmangazi Meydanı'nda 09.05 geçe hayat durdu. Meydan inşaatında kullanılan 80 metrelik vinçlerin 2 operatörü, siren sesleriyle birlikte vinçlerin üzerinde dışarı çıkarak saygı duruşunda bulundu. Bu anlar drone ile kaydedildi. Diğer işçiler de işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. - BURSA

80 metre yüksekte Ata'ya saygı

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