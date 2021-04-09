8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL - Haberler | Güncel
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

MUŞ'a bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Gülbahar Teker (66), terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker'e çağrıda bulundu: "Ceza yok, bir şey yok. Oğlum gel teslim ol" dedi.

MUŞ'a bağlı Düzkışla beldesinde yaşayan Gülbahar Teker (66), terör örgütü PKK tarafından 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker'e çağrıda bulundu: "Ceza yok, bir şey yok. Oğlum gel teslim ol" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 8 yıl önce vatani görevini tamamladıktan sonra geldiği Batman ilinin Korik köyünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Muhammed Emin Teker için HDP Diyarbakır binası önündeki evlat nöbeti tutan 6 çocuk annesi Gülbahar Teker, eylemini Muş'ta sürdürmeye başladı. HDP Muş binası önünde, küçük oğlu Cuma ile haftada bir gün oturma eylemini sürdüren Gülbahar Teker, oğlunun yolunu gözlüyor. HDP ve terör örgütüne tepki gösteren Teker, oğlu gelene kadar eylemini sürdüreceğini ve büyük bir özlemle onu bekleyeceğini belirtti.

'HER KAPI ÇALDIĞINDA, MUHAMMED GELDİ DİYORUM'Oğlunun bir gün geleceğinin umudu ile yaşadığını anlatan Gülbahar Teker, "Her kapı çaldığında, Muhammed geldi diyorum. Muhammed yok, ses yok. 8 yıl önce kaçırılan oğlumdan son iki yıldır haber de alamadık. Ama ben kapının önünden yolu izliyorum. Kim gelirse, Muhammed geldi sanıyorum. Ben yine beklemeye devam edeceğim. Eylemime devam ediyorum. Oğlum gelene kadar ben vazgeçmeyeceğim" dedi"Oğlum gel teslim ol, ceza yok, bir şey yok. Gel teslim ol" diye çağrıda bulunan Gülbahar Teker, HDP'ye tepki göstererek, "Diyarbakır'da çadıra geldiler, oradan kaçtılar. Sonrasında üzerimize güldüler. HDP kapatılsın, gitsin. 2 yıldır anne ve babalar Diyarbakır'da eylemlerine devam ediyor. Hiçbir zaman HDP gelip dertleri nedir diye sormadı. Biz de Kürt'üz, onlar da Kürt ve neden bizim derdimizi sormadılar" diye konuştu.

Oğlu Muhammed gelene kadar nerede olursa olsun nöbetine devam edeceğini söyleyen Teker, "Ben ne HDP'den ne PKK'dan korkmuyorum" ifadelerini kullandı. 


8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor
8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Dilan Çıtak Bahar Candan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 8 yıldır oğlunun yolunu gözlüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:50:06. #1.14#
title