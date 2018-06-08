8 Yıl Önce İşlenen Sır Cinayette Ölen Kadının Kocasına Dava Açıldı

Ankara'da 8 yıl önce evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sevgi Aslan (42) cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, kadının eşi Ömer Aslan hakkında, eşini kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü gerekçesiyle dava açtı. Tutuksuz yargılanan Aslan, suçlamaları reddederek, "Yargılanmanın sebebi, karımın öldürülme olayının aydınlanması için savcıya sıklıkla dilekçe vermiş olmamdır" dedi.

"BENİM BUGÜN YARGILANMA SEBEBİM..."

Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün görülen davaya 'ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle' tutuksuz yargılanan Ömer Aslan, yakınları ve öldürülen Sevgi Aslan'ın yakınları katıldı. Kimlik tespitinin ardından savunması alınan Aslan, eşini öldürmediğini söyleyerek, "Ben olay günü saat 19.00 gibi eve geldim. Kapıyı açmaya çalıştım, ama açamadım. Kilidin arkasında anahtar vardı. Bunun için yan komşudan yardım istedim. Komşuların yardımı ile içeri girdiğimizde eşimi banyoda öldürülmüş halde buldum. Şoka girdiğim için polisi komşum Cengiz aradı. Bunu kim yaptı bilmiyorum. Ben karımı öldürmedim. Yapanın yakalanmasını istiyorum. Benim bugün yargılanmanın sebebi, karımın öldürülme olayının aydınlanması için savcıya sıklıkla dilekçe vermiş olmamdır. Ben en son savcıya dilekçe götürdüğümde savcı, '8 senedir ben uğraşıyorum, şimdi seni sevk ediyorum, 8 sene de mahkeme uğraşsın' diye bir cümle söyledi. Ardından da beni sanık yaparak bu davayı açtı" dedi.

ÇOCUKLARI 'BABAM SUÇSUZ' DEDİ

Davada müşteki olarak dinlenen Aslan'ın 3 çocuğu da babalarının suçsuz olduğunu ifade etti. Sevgi Aslan'ın annesi ve kardeşleri ise Ömer Aslan'ın katil olduğunu düşündüklerini, bu kapsamda sanığın tutuklanmasını istediklerini söyledi.

DURUŞMA SONRASI OLAY ÇIKTI

İfadelerin ardından Aslan'ın tutuklanmasına gerek olmadığına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Aslan çiftinin çocukları, babalarına iftira atıldığını iddia ederek, yakınlarıyla tartıştı.. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgayı polis araya girerek önledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 çocuk annesi Sevgi Aslan, 25 Ocak 2010 tarihinde eşi Ömer Aslan ve komşusu tarafından evinin banyosunda ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde kadının 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatan savcı, cesedi bulan Ömer Aslan ile komşularının ifadesini aldı. Sevgi Aslan'ın ailesini de dinleyen savcı, katil veya katillerin kimliğine dair iz aradı. Soruşturma süresince farklı tarihlerde ifadesi alınan Aslan'ın ablası Ayşe Öztürk, 10 Nisan 2017'de verdiği ifadede Ömer Aslan'ın olay tarihinden beri çelişkili ifadelerde bulunduğunu söyledi. Ömer Aslan'ın etrafta eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu söylediğini belirten Öztürk, eniştesinin kıskançlık nedeniyle kardeşini öldürebileceğinden şüphelendiğini anlattı. Savcı, 8 yıl süren soruşturmanın ardından, "Şüpheli Ömer Aslan, Başsavcılığımızda ve emniyette alınan ifadeleri ile vermiş olduğu dilekçelerinde 11 kez kimliği tespit edilemeyen kişilerden şüphelendiğini beyan ederek soruşturmayı yanlış yollara sevk etmeye çalışmıştır" tespitinde bulundu. Olay yerindeki kanlı tükürük, kan ve kıl örneklerinden alınan numuneler ile Ömer Aslan'ın kan örneklerinin uyumlu olduğunun görüldüğünü belirten savcı, "Bu nedenlerle Sevgi'nin annesi Emine Aslan ile kardeşi Ayşe Öztürk'ün şikayetlerine, Ömer Aslan'ın çok çelişkili ve hayatın olağan akışına uymayan soruşturmayı yanıltmaya yönelen dayanaksız savunmalarına, Adli Tıp Kurumu ve Kriminal Polis Laboratuvarları tarafından düzenlenen raporlara göre şüpheli Ömer Aslan'ın suç tarihinde başka insanlardan kıskandığı eşini 18 kez sırt ve karın bölgesinden bıçaklamak suretiyle öldürdüğü kanısına varılmıştır" ifadelerini kullanarak dava açtı.