8 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 8 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

8 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 32°C

İSTANBUL °C, 26°C

KIRKLARELİ °C, 28°C

KOCAELİ °C, 26°C

İZMİR °C, 36°C

KÜTAHYA °C, 26°C

MANİSA °C, 35°C

MUĞLA °C, 35°C

ADANA °C, 34°C

ANTALYA °C, 37°C

HATAY °C, 33°C

ISPARTA °C, 31°C

ANKARA °C, 28°C

ESKİŞEHİR °C, 27°C

KONYA °C, 29°C

YOZGAT °C, 27°C

BOLU °C, 23°C

DÜZCE °C, 27°C

SİNOP °C, 29°C

ZONGULDAK °C, 25°C

AMASYA °C, 33°C

BAYBURT °C, 30°C

SAMSUN °C, 28°C

TRABZON °C, 27°C

ERZURUM °C, 30°C

KARS °C, 30°C

MALATYA °C, 35°C

VAN °C, 28°C

ADIYAMAN °C, 39°C

DİYARBAKIR °C, 39°C

GAZİANTEP °C, 38°C

SİİRT °C, 38°C

8 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

8 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Ankara'nın kuzey (Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere) ve Çankırı'nın batı ilçelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-85 kg/m2) olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta ve kuvvetli, yağış anında yer yer çok kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

8 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölgemizin Kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Güney kesimleri parçalı az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

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